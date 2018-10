Fem store stjerner: Hollywood, når det er allerbedst

'First Man'. Instr.: Damien Chazelle. 141 min. premiere 25. oktober i 90 biografer landet over.

Der er lavet en del stort anlagte spillefilm om USA's rumeventyr før - mest kendt er nok Philip Kaufmanns 'Mænd af den rette støbning' fra 1983 og Ron Howards 'Apollo 13' fra 1995 - men sjovt nok ikke nogen om Apollo 11, der som bekendt var det første bemandede fartøj på månen, 21. juli 1969. En begivenhed, som alle, der var i live dengang, vist kan huske tydeligt. Selv var jeg blot seks år gammel, men var nærmest instinktivt klar over, at det var stort, det her.

Instruktøren Damien Chazelle sætter elegant tingene ind i en kontekst - kapløbet med USSR, den indre modstand mod at bruge så mange penge på NASAs rumprojekter etc. - men viger klædeligt tilbage fra at vifte for meget med flaget. 'First Man' besvarer heller ikke spørgsmålet om, hvad det hele egentlig skulle gøre godt for. Ja, den stiller det ikke engang.

I stedet beskriver den ganske minutiøst det ret lange forløb op til, at man endelig kunne sende Apollo 11 i luften, der forinden bød på utallige fiaskoer og forhindringer - ikke mindst den tragiske brand i kabinen på Apollo 1 i 1967, hvor alle tre astronauter omkom.

Chazelle og Ryan Gosling, der spiller den første mand på månen, Neil Armstrong, har tidligere med stor succes arbejdet sammen omkring den Oscar-vindende romantiske musical 'La La Land' (2016), men det er egentlig svært at forestille sig to film, der i tone er mere forskellige end den og så 'First Man'.

For nok er 'First Man' også visuelt spektakulær - især selve månerejsen er fuldstændig mindblowing - men som fortælling er den ret konservativ og tempoet i lange passager mildest talt adstadigt - hvilket ikke nødvendigvis er nogen dårlig ting. At man har valgt at lade Armstrong være den fortællemæssig krumtap, betyder så også, at det er en film, der holder følelserne tæt ind til kroppen.

For Armstrong var - ifølge manuskriptet og vist også i virkeligheden - det, man engang kaldte en knudemand, i dag ville man måske sige emotionelt hæmmet. Eller også havde han bare lukket ned for den del af systemet efter datterens kræftdød, blot to år gammel i 1962, samme år som den tidligere kamppilot Armstrong blev udvalgt som astronaut. Det antyder filmen i hvert fald kraftigt i en stærk scene oppe på månen. Til gengæld var det måske også denne tilknappede personlighed og determination, der gjorde ham til en så fremragende en astronaut, der var i stand til at bevare roen og overblikket i selv voldsomt stressede situationer, hvor de fleste andre nok var gået i panik.

Det giver i sagens natur ikke Gosling det store register at spille med, men han får det optimale ud af rollen i en formidabel præstation, der nok skal kaste en Oscar-nominering af sig, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er svært at sætte sig ind i, hvad sådan en månerejse gør ved et menneskes verdenssyn, men Armstrong var i hvert fald ubekvem ved helterollen og levede efterfølgende en stille tilværelse langt fra rampelyset. Men den historie må vi få i en anden film, da 'First Man' slutter med selve den triumferende rumrejse.

Det er som sagt ikke en film, der indtager nye landområder på filmkunstens vegne, eller på nogen måde ønsker at træde nogen over tæerne, men som håndværk betragtet, er det Hollywood, når det er allerbedst. Og det er slet ikke så ringe endda.

Medv.:Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stroll, Lukas Haas m.fl.