Fordrukken fuser

Trekløveret Thomas Vinterberg (instruktion og manuskript), Tobias Lindholm (manuskript) og Mads Mikkelsen (skuespil), som i 2012 gav os den uforglemmelige 'Jagten', er tilbage igen, og så kan man jo godt tillade sig,at skrue forventningerne lidt op. Præmissen for 'Druk' er også ganske sjov.

Den tager udgangspunkt i den norske psykiater og professor Finn Skårderuds 'teori' om, at mennesket er født med en halv promille for lidt i blodet. Tanken bag er, at alkohol i en tilpas mængde gør mennesket mere åbent og øger kreativiteten, samt at den halve promille i blodet resulterer i en større ro, overblik, harmoni og social veltilpashed. Den teori sætter fire venner sig for at afprøve i 'Druk'.

De fire venner og gymnasielærere er Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) og Peter (Lars Ranthe), der alle på hver deres måde - og i større eller mindre grad - er gået i stå her i livet. Eksperimentet skal gå ordentlig til, så alle anskaffer sig et alkometer, så den halve promille kan holdes konstant, mens der drikkes vodka fra vandflasken, og der aftales, at man kun må drikke i arbejdstiden. Ikke efter kl. 20 og ikke i weekenden.

Det går strålende i starten. Især Martin - som er den eneste, vi for alvor lærer at kende - der er gået helt i frø i forhold til både arbejde, ægteskab og teenagebørn, har stor glæde af eksperimentet. Hans historieundervisning sprudler pludselig, og han bruger enhver lejlighed til at fremhæve Hemingway og Churchill, der som bekendt også var glade for at støtte sig til alkohol i deres respektive virker. Og når man nu kan skrive sådan nogle bøger og vinde en verdenskrig, så kan det jo ikke være helt galt.

Men som man nok kan regne ud, så følger selvfølgelig den logiske tanke, at hvis en halv promille virker så overbevisende, så må en større promille jo være endnu bedre. Som sagt, så gjort. Og så har vi den ganske forudsigelige ballade.

Hvad der sker, skal selvfølgelig ikke røbes her, men vi kan dog afsløre, at det at pisse i ægtesengen langt fra er det værste.

Sideløbende med de fire herrers udskejelser er der en del klip til gymnasieelevernes mange drukritualer. Måske for at sige noget om den danske alkoholkultur, der jo bogstavelig talt ligger i blodet hos os fra den tidlige ungdom?

Jeg spørger, fordi jeg ærlig talt ikke ved det.

Med andre ord forstår jeg simpelthen ikke ikke, hvad det er, Vinterberg vil med den her film. Det kan vel ikke være den banale pointe, at moderate mængder alkohol kan virke frigørende, mens overdrevne mængder altid har negative konsekvenser? Man har selv udtalt, at filmen handler om venskab, frihed, kærlighed - og alkohol. Det er nu mest det sidste. Hvilket betyder, at rigtig mange scener i filmen består af folk, der drikker sig i hegnet. Det bliver ærlig talt lidt trættende at overvære i længden.

Misforstå mig ret, jeg har intet imod alkohol. Jeg vil bare hellere selv drikke end at se på, at andre gør det, for nu at parafrasere en tidligere kulturministers udtalelser om porno.

Mikkelsen er (igen) eminent, og den afsluttende dansescene, der vel indeholder filmens eventuelle morale, er ganske enkelt hele entrebilletten værd. Men Mikkelsens kronisk småklæbrige figur fylder også så meget, at de tre øvrige venner - på trods af fine skuespilpræstationer - fremstår lidt halvkvædede. Og man har mere indtryk af, at de er kollegaer end egentlig venner. Kærlighedshistorien fremstår også som et rent postulat klaret over er par sms'er. Og friheden kan jeg slet ikke finde noget sted i ligningen.

Der er bestemt fine momenter undervejs - som der altid er i Vinterbergs film - men som slingrende helhed hører 'Druk' til i den ende af værket, der er glemt, så snart festen er forbi.

Medv.: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Maria Bonnevie m.fl.