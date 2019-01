Formidabelt! Dansk film har fået en ny stor stjerne

Se også: 24-årig skuespiller: Det var en drømmerolle at spille mit eget idol

Ethvert barn - og enhver voksen - kender den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgren, men det er de færreste, der kender historien om hendes problematiske unge år, som helt sikkert har været med til forme det livssyn, der gennemsyrer hendes bøger.

At det også er filmens synspunkt, understreges af dens rammefortælling, hvor den 80-årige Lindgren (Maria Fahl Vikander) sidder og læser de mange lykønskninger, som strømmer ind fra børn, som i den grad føler sig set og hørt i Lindgrens bøger.

Herfra fokuserer filmen så på fire centrale år i Lindgrens liv - dengang hun stadig hed Astrid Ericsson. Da vi møder hende, bor hun stadig hjemme på forældrenes gård, men er allerede her tydeligvis en ung kvinde med sin egen vilje.

Se også: Bille Augusts datter er stjerne i Berlin

Hun har allerede som 13-årig fået optaget en stil i den lokale avis i Vimmerby, hvor hun senere bliver ansat som praktikant. Som 18-årig indleder hun et forhold til avisens gifte redaktør Reinhold Blomberg (Henrik Rafaelsen). Hun bliver gravid nærmest med det samme, hvilket bestemt ikke er noget, man gør som ugift i 1920'ernes Sverige. Slet ikke når forældrene forpagter kirkens jord.

Hun flygter fra skammen til Stockholm, hvor hun uddanner sig til sekretær, mens hun venter på, at Reinholds skilsmisse skal gå igennem. Den trækker ikke overraskende i langdrag, og Astrid må drage til Rigshospitalet i København, hvor hun ikke behøver opgive faderens navn, og føder der i 1926 sønnen Lars/Lasse.

Han bliver sat i pleje hos Marie (en som altid fremragende Trine Dyrholm) i Brønshøj, men da sønnen er tre år, bliver Marie alvorligt syg, og Astrid må hente sin søn hjem til Stockholm, hvor hun skal forsøge at etablere et forhold til den i bund og grund fremmede dreng - hvilket primært sker gennem historiefortællinger, hvilket nok ikke er helt uden en pointe. Hun møder nu en vis Sture Lindgren, og her forlader filmen hende så ...

Dansk Netflix-serie skuffer gevaldigt

Historien har vist kunnet læses i blandt andet Jens Andersens biografi, men den var ny for mig, og Lindgren talte heller aldrig selv om den tid. Så manuskriptforfatterne - ægteparret Kim Fupz Aakeson og Pernille Fischer Christensen - har selvfølgelig måttet tage fantasien til hjælp, og filmen deklareres da også som 'inspireret af'.

Det ændrer dog ikke ved, at det er en yderst gribende og overbevisende historie, de har fået skruet sammen. Tidsbilledet sidder lige i skabet uden at overdøve det væsentlige, og den ganske traditionelt opbyggede fortælleform fungerer lydefrit. Filmens helt store clou er dog uden tvivl Alba August (ja, hun er datter af Bille og Pernilla August), som er helt fortryllende i titelrollen.

Vi har tidligere set hende spille hovedrollen i den ikke synderligt vellykkede Netflix-serie 'The Rain', men det her bør blive hendes endelige gennembrud.

Der er belæg for her eneste bevægelse og ansigtstræk gennem den to timer lange film, hvor hun stort set ikke er ude af billedet på noget tidspunkt. Hun favner både det uskyldige, det trodsige, det erotiske, det legende, det alvorsfulde, det stædige, det desperate og alle de andre følelser, der er med til at tegne et helt, komplekst menneske. Uden på noget tidspunkt at gå ind i offerrollen. Det er en formidabel præstation, intet mindre.

'Unge Astrid' er i det hele taget et skoleeksempel på, at man ikke behøver genopfinde den dybe tallerken for at skabe stor filmkunst. Har man en god historie, og forstår man at fortælle den på en medrivende facon med de rette skuespillere i de rigtige roller, så er det såmænd alt rigeligt. At fotografen Erik Molberg Hansen så også yder sit ypperligste, gør ikke fornøjelsen mindre.

Instruktøren Pernille Fischer Christensen tangerer uden de store falbelader det mesterlige her. Skynd Dem i biografen, mine damer og herrer.

Medv.: Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, Henrik Rafaelsen m.fl.