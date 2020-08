Han reddede Danmarks ære

Se også: Coronakrise udskyder ny film

Christina Rosendahls forrige spillefilm 'Idealisten' tog afsæt i historien om journalisten Poul Brinks afdækning af skandalen i kølvandet på det amerikanske brintbombefly, der styrtede ned ved Thulebasen i Grønland i 1968. Hendes aktuelle 'Vores mand i Amerika' kan sagtens ses som en slags indledning til den historie, og en forklaring på det tætte og ind i mellem gedulgte forhold mellem Danmark og USA omkring sidstnævntes militære tilstedeværelse i Grønland.

'Vores mand i Amerika' er fortællingen om ambassadøren og verdensmanden Henrik Kauffmann (Ulrich Thomsen), der fra sin stilling i Washington, USA, allerede samme dag som Danmark uden nævneværdig modstand overgiver sig til tyskerne den 9. april 1940, undsiger den danske samarbejdspolitik. Det gør han med henvisning til, at regeringen i København var ufri, og derfor ude af stand til at repræsentere Danmarks interesser. Det mente Kauffmann derimod, at han selv var.

Ulrich Thomsen godt ude at skide: Herligt!

Kauffmann sad i Washington i årene 1939-1958, har har uden tvivl været en af hovedarkitekterne bag de tætte udenrigspolitiske bånd mellem USA og Danmark i årtierne efter Anden Verdenskrig, men filmens hovedfokus er året lige efter 9. april 1940, hvor Kaufmann egenrådigt, kompromisløst og med stor snilde fuldstændig modarbejder den officielle danske politik. Det kulminerer i, at han præcis et år efter besættelsen underskrev en overenskomst, der gav den amerikanske regering ret til at opføre militærbaser på Grønland. En overenskomst der i princippet var uopsigelig.

Man er ikke i tvivl om, at Kauffmann handlede, som han gjorde, fordi han mente, at det både politisk og moralsk var det rigtige at gøre, men så sandelig også gjorde det for at befæste sin egen position og sine personlige ambitioner. Rosendahl er tydeligvis stærkt fascineret af sin hovedperson - og det forstår man godt.

Ulrich Thomsen om 'datters' død: - En helt absurd tanke

Når 'Vores mand i Amerika' er bedst, er den intet mindre end fremragende. Hele det politiske spil - der jo grundlæggende er ret ufotogent - formidles åndeløst spændende og samtidig så pædagogisk, at selv folk uden de store historiske forudsætninger (som undertegnede) kan være med. Skuespillet er excellent hele vejen rundt - og Thomsen spiller den altdominerende hovedrolle med imponerende brysk arrogance. Scenografi, lyd, musik og fotografi er også i spitzenklasse. 'Vor mand i Amerika' er simpelthen en fornøjelse både at se på og at lytte til.

Desværre er der også et ret stort hår i suppen. For jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det påståede trekantsdrama mellem Kauffmann, hans kone Charlotte (Denise Gough) og dennes søster Zilla (Zoë Tapper) skal fylde så meget i filmen. Jeg er med på, at det sandsynligvis er med for at give noget psykologisk tyngde (hvilket strengt taget ikke er nødvendigt), for at få flere kvindelige spillere på banen samt for at gøre den voldsomme slutning mere tvetydig: Var det medlidenhed eller var det hævn?

Men jeg finder ærlig talt det aspekt af historien ret banalt og uvedkommende for andre end de personligt involverede - især da filmen heller ikke selv argumenterer synderligt overbevisende for en sammenhæng mellem det store og det lille drama. Så havde tiden været bedre brugt på lidt mere baggrundshistorie til Kauffmanns karakter. Uden ham havde ordet 'dansker' måske stadig været synonymt med 'kujon' i udlandet.

Kendt dansk skuespiller skifter køn

Når det er sagt, så tøver jeg dog ikke med at give 'Vores mand i Amerika' mine varmeste anbefalinger med på vejen. Et stykke dybt tankevækkende danmarks- og verdenshistorie, som jeg ikke kendte meget til, og som vi stadig lever i efterdønningerne fra. Man bliver altså ikke blot underholdt, men også klogere undervejs. Hvad mere kan man forlange?

Medv.: Ulrich Thomsen, Mikkel Boe Følsgaard, Denise Gough, Zoë Tapper m.fl.