Helena Christensen taler ud om fatal ulykke

Det er nok de færreste under 30 år, der vil nikke genkendende til navnet INXS, men en gang i 1980'erne og 1900'erne var det et af klodens mest populære rockorkestre, hvilket i høj grad skyldes forsangeren Michael Hutchence, der nærmest var indbegrebet af det arketypiske rockikon. Inklusive et tragisk endeligt af den slags man bygger myter omkring.

Ved hans død 37 år gammel i 1997, var der vedholdende rygter om, at han var blevet kvalt i forbindelse med en sexleg, men den aktuelle dokumentarfilm 'Mystify: Michael: Hutchence' nævner dog ikke disse pikanterier med et ord og fastslår, at han ganske prosaisk hængte sig selv på et hotelværelse i hjemlandet Australien efter længere tids deroute.

Vi fornærmer vist ikke mange ved at sige, at INXS ikke står som et af rockmusikkens musikalske fyrtårne, og bortset fra diverse koncert- og videoklip omtales musikken ikke med en eneste sætning - hverken hvad indhold eller kontekst angår. Hvilket mildest talt virker sært i en musikdokumentar. Så det er altså kendisfiguren frem for kunstneren Michael Hutchence, instruktøren Richard Lowenstein (der tidligere har lavet videoer for INXS) har valgt at portrættere i sin film.

'Mystify: Michael Hutchence' er stykket sammen af diverse arkivmateriale fra medierne, tilsat en masse hidtil ikke offentliggjorte hjemmeoptagelser. Sidstnævnte er med til at give filmen et intimt præg, men samtidig forekommer den også sært distanceret. Man bliver med andre ord aldrig rigtig klar over, hvad der egentlig var Hutchences drivkraft - bortset fra jagten på berømmelse, hvilket næppe er hele forklaringen.

På lydsiden hører man venner, familie, kollegaer og ekskærester fortælle om deres oplevelser af og med Hutchence. Til de sidstnævnte hører bl.a. Bono, Kylie Minogue og Helena Christensen. Hutchence og Christensen dannede par i årene 1991-1955, og det er mig bekendt første gang, at hun har udtalt sig offentligt om deres tid sammen.

Hun beretter blandt andet om den glade aften i København i 1992, der endte så sørgeligt, og på mange måder blev startskuddet til Hutchences fald. Den (vistnok ganske overrislede) sanger nægtede at flytte sig, så en taxa kunne passere, hvilket fik taxachaufføren til at pande Hutchence ned, så han slog hovedet mod vejen.

Han modsatte sig først behandling og lå bare for nedrullede gardiner i Christensens lejlighed på Christianshavn, men en efterfølgende scanning afslørede en uhelbredelig hjerneskade, der frarøvede Hutchence lugtesansen og det meste af smagssansen. Samt ikke mindst resulterede i en personlighedsændring, der fik en hidtil uset aggressiv side frem i stjernen, hvilket han så forsøgte at råde bod på med en blanding af Prozac, Valium og heroin. Det lykkedes ikke overraskende ikke synderlig godt.

Geldof-familiens mange tragedier

Det endelige søm i ligkisten (bogstavelig talt) blev dog det turbulente og meget medieomtalte forhold til den engelske tv-personlighed Paula Yates, der under stor virak lod sig skille fra sin daværende mand Bob Geldof og fik en datter med Hutchence. Geldof forsøgte efter bruddet at få forældremyndigheden over hans og Yates to døtre, efter at der var fundet stoffer på Yates' og Hutchences fælles bopæl. Yates døde af en heroinoverdosis tre år efter Hutchences selvmord.

Det er med andre ord en ganske heftig historie, instruktøren Lowenstein ruller ud, desværre virker den kalejdoskopiske mere fremmedgørende end fascinerende og synes ganske enkelt blottet for overblik og relevans. Ud over nyfigen svælgen i andres ulykke, har jeg meget svært ved at se pointen med 'Mystify: Michael Hutchence'.

Den gør absolut intet forsøg på at rette op på Hutchences kunstneriske eftermæle, og menneskeligt fremstår han mestendels som en forvirret, lettere hjælpeløs narcissist med kvindetække. Det er ærlig talt ikke særlig interessant.