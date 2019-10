Hurra: Bedste 'Terminator' i 28 år

Terminator indtager spilklassiker

'Terminator: Dark Fate' er den sjette film i 'Terminator'-serien siden den første af slagsen havde premiere i 1984. Men hvis man havde forventet eller frygtet endnu et fantasiløst franchise-produkt, så bliver man heldigvis positivt overrasket. Filmen springer via en alternativ tidslinje elegant de tre seneste film over, og fortsætter sådan nogenlunde i kølvandet på 'Terminator 2: Judgement Day fra 1991.

Det skyldes måske, at den oprindelige instruktør James Cameron igen er med på holdet (som producent og medforfatter) og at Linda Hamilton er tilbage på rollelisten som Sarah Connor, der i en alder af 63 år er sejere end nogensinde før. Det er i det hele taget kvinderne, der er i førersædet her, hvilket både er forfriskende og helt logisk indenfor historiens rammer uden på nogen måde at virke påklistret politisk korrekt.

Selvfølgelig ligger der også politisk statement i (og hensyn til et nyt købestærkt publikum) at det er en mexicaner, der (muligvis) skal redde både amerikanernes og resten af verdens fremtid. Og at en række central scener i filmen udspiller sig ved den mexicansk/amerikanske grænse. Jeg har intet imod, at det dyre Hollywood-maskineri bruger noget af sin taletid på at kommentere verdens skæve gang fremfor blot at levere kontekstløs underholdning. Det bliver dog heldigvis aldrig docerende eller klodset.

72-årige Arnold Schwarzennegger er nok henvist til et sidespor her, men han er en virkelig sjov og veloplagt bagsædepassager, og det er først, da han træder ind i billedet (som gardinsælger!), at filmen for alvor letter.

Bare rolig, selv om man ikke har de to første Terminator'-film helt fremme i hukommelsen kan man sagtens følge med her, selv om et vist kendskab til universet nok er påkrævet for helt at kunne hænge på. Men enhver undskyldning for at gense de to film er er vel også kærkommen.

Uden at skulle gå for meget i detaljer med historien, så er filmens nutid 2020, og vi befinder os Mexico City. Der er igen besøg fra den triste fremtid i form af det opgraderede menneske Grace (Mackenzie Davis) og terminatoren Rev-9 (en iskold Diego Luna), der er vildere end nogen tidligere modeller, vi har set.

De er kommet for henholdsvis at beskytte og dræbe fabriksarbejderen Dani Ramos (Natalie Reyes), der er ved at miste sit arbejde til robotter (ho, ho). Det viser sig nemlig, at hun kommer til at spille en central rolle i menneskets fremtidige kamp mod maskinerne.

Grace får hjælp af først Sarah Connor, der har viet sit liv til at udslette terminatorer - hvorfor får vi at vide i et flashback til 1998 - og siden gode gamle T-800 (altså Arnold), der med tiden er blevet helt menneskelig.

Det medfører selvfølgelig en hel del hæsblæsende og spektakulær action (ellers ville det jo ikke være 'Terminator', vel?), men instruktøren Tim Miller (der debuterede med den kække og frække 'Deadpool') formår at spille sine kort på den helt rigtige måde, så der også bliver plads til at udbygge karaktererne og den mundrette dialog, der er så central for universet. Lige som referencerne til de gamle film - som i sagens natur hører med - aldrig bliver for anmassende.

Der er på ingen måde tale om banebrydende filmkunst, men underholdningsværdien fejler absolut intet, og det er muligt, at 'Terminator: Dark Fate' blot er den tredjebedste i serien, men det siger altså mere om de to første end dette aktuelle kapitel.

Medv.: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalie Reyes m.fl.