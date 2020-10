Idiotisk dansk familiefilm

'Far til fire'-serien fortsætter med at være en hån mod vores børns intelligens

'Far til fire og vikingerne'. Instr.: Martin Miehe-Renard. 85 min. Premiere 1. oktober i biografer landet over.

'Far til fire og vikingerne' er intet mindre end film nummer 20 i den folkelige serie, siden den første havde premiere i 1953. Ukrudt forgår ikke så nemt, som man siger. Der har i sagens natur været en del udskiftninger i besætningen undervejs, og dette er den tredje film i den såkaldt femte generation, hvor Martin Brygmann (over)spiller Far, Thomas Bo Larsen er onkel Anders og Elton Rokahaim Møller spiller Lille Per.

Tiden var egentlig løbet fra serien i 1971, hvor den oprindeligt stoppede, men i 2005 fik instruktøren Claus Bjerre af uransagelige (men nok primært økonomiske) årsager ideen til at genoplive varemærket med 'Far til fire - gi'r aldrig op'.

Bjerre nåede at lave fem sløje indspark i serien med Nils Olesen som Far, inden vi nåede et helt nyt lavpunkt - hvilket ikke siger så lidt, da Giacomo Campeotto satte sig i instruktørstolen med Jesper Asholt som Far i 2014.

Det blev heldigvis kun til to film, inden Martin Miehe-Renard overtog roret i 2017. Ikke fordi det er blevet godt, men dog knap så elendigt som før. Der skulle heller ikke meget til.

Nye om bord på holdet er denne gang tv-værterne Anders Lund Madsen og Signe Lindkvist, der spiller teurapeuter. Lad mig bare sige det sådan, at de nok ikke skal overveje et karriereskift. Det værste er dog stadig Martin Brygmann, der forveksler skuespil med det at lave grimasser. Det er som altid utåleligt at overvære.

Handlingen er som altid til at overskue. Der er krise i den velkendte familie, og det bliver besluttet, at de tager i familieterapi - inklusive onkel Anders. Det kunne der måske være kommet noget interessant ud af.

Men terapien foregår under vikingetema, og så snart, man havner på Jim Lyngvilds Ravnsborg, hvor filmen er indspillet, ender det hele (igen) i fjol, ligegyldigheder, banaliteter og nemme løsninger. Noget af det skal vist forestille at være komisk. Det er det ikke. Ikke engang ufrivilligt.

Som altid er man så forhippet på ikke at støde nogen fra sig, at ethvert tiltag til noget bare en smule substantielt er ikke-eksisterende. Harmløst og bedaget er vist det bedste, man kan sige om skidtet. Her er absolut intet overladt til fantasien. Jeg ved ikke, om jeres børn er idioter og ude af stand til at tænke selv, men mine er ikke, så hvorfor dog tale til dem, som om de var?

Medv.: Martin Brygmann, Anders Lund Madsen, Thomas Bo Larsen, Signe Lindkvist m.fl.