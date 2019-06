Katastrofalt! Rocklegender ydmyget

The Beatles-filmen 'Yesterday' er så umusikalsk skruet sammen, at man nærmest ikke tror sine egne øjne og ører

Fredericia Teater har for nyligt udskudt deres kommende Beatles-musical 'She Loves You', da manuskriptet endnu ikke var på plads (læs: godt nok). Folkene bag 'Yesterday' burde nok have gjort det samme. Eller måske bare have aflyst fuldstændig. For sjældent - hvis nogensinde - har så mange gode sange været taget som sagesløse gidsler i så ringe en film.

Ud over de film, som The Beatles - i mere eller mindre grad - selv stod bag, har de fantastiske fires bagkatalog også været omdrejningspunkt i Julie Taymors ikke synderligt vellykkede 'Across the Universe' fra 2007.

Den fremstår dog nærmest som en genistreg i forhold til dette makværk, der er instrueret af Danny Boyle ('Trainspotting', 'Slumdog Millionaire') fuldstændig uden charme, finesse, nerve og musikalitet.

Jeg tvivler dog på, at nogen kunne have stillet noget som helst op med Richard Curtis' ('Notting Hill' 'Love, Actually') blodfattige manuskript, som nærmest formår at få den enorme sangskat til at fremstå ordinær. Ideen bag er så åndssvag, at den næsten burde have resulteret i en mere original historie, end tilfældet rent faktisk er.

Der sker det, at vi følger den indisk/britiske sangskriver Jack Malik (Himesh Patal), hvis karriere mildest talt ikke kører på skinner. Pludselig indfinder der sig et verdensomspændende strømsvigt på 12 sekunder, som resulterer i, at Jack bliver kørt ned af en bus.

Da han vågner, har han ikke bare mistet to tænder, men pludselig eksisterer Coca Cola, cigaretter og Harry Potter ikke mere. Og Jack er den eneste, der kan huske The Beatles' sange, hvilket han finder ud af, da han spiller 'Yesterday' for nogle venner, og de tror, at han selv har skrevet dem.

Han googler 'The Beatles' og frem kommer kun historier om biller. Ikke engang Oasis findes længere, hvilket er filmens eneste sjove indfald. Dette parallel-univers udbygges eller uddybes ikke nærmere, men er bare en præmis, man må æde eller lade være.

Jack begynder nu at optræde med The Beatles' sange, som var de hans egne, og han bliver snart et fænomen i musikverdenen godt hjulpet på vej af Ed Sheeran (spillet af sig selv). Men den godmodige Jack - der også på lærredet fremstår fuldstændig blottet for stjernepotentiale - har selvfølgelig dårlig samvittighed over, at hans tilsyneladende fænomenale sangskrivertalent bygger på en løgn.

Tingene bliver sandelig ikke meget bedre af, at filmens egentlige kerne er en helt igennem banal kærlighedshistorie, som ligger mange mil på den anden side af klichegrænsen. Hvilket også gælder filmens beskrivelse af musikmiljøet.

Det mest frustrerende er dog, hvor lidt den får ud af sangene, der blot kværnes igennem i 20-30 sekunders enerverende karaoke-versioner. En ting er, at udvalget lige som resten af filmen er blottet for fantasi og vovemod, noget andet er, at den på intet tidspunkt tager sit emne alvorligt.

Det fremstår bare som et allerede vedtaget faktum, at disse sange er geniale, uden at der på noget tidspunkt gøres noget forsøg på gøre dem vedkommende eller levende. Når man i den grad lukrerer på andre folks meritter, kan man da i det mindste forsøge at tage dem blot en anelse seriøst.

Det er muligt, at 'Yesterday' er tænkt som en hyldest til rocklegenderne, men den fremstår nærmest som en hån. Jeg kan ikke erindre, hvornår jeg sidst er blevet så irriteret på en film. Man er som bekendt ikke forpligtet ud over sine evner. Men man kan da for helvede i det mindste prøve at gøre sig umage.

At resterne af The Beatles overhovedet har givet grønt lys til denne katastrofe, er en gåde. For så hårdt kan de vel ikke have brug for pengene?

