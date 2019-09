Katastrofalt, Stallone: Kynisk voldsporno

'Rambo: Last Blood'. Instr.: Adrian Grunberg. 89 min. Premiere 19. september i biografer over hele landet.

Actionlegende tilbage for femte gang

Man må alligevel give Sylvester Stallone anerkendelse for at have fået det optimale ud af et yderst begrænset skuespiltalent. Det er ikke desto mindre lykkedes ham at lægge (primært) krop til to af den nyere filmhistories mest ikoniske skikkelser - bokseren Rocky Balboa og vietnamveteranen John Rambo.

Hans absolut bedste rolle som sheriffen Freddy Heflin i James Mangolds excellente 'Cop Land' fra 1997 er desværre stort set glemt i dag.

Rocky-serien startede på toppen med den glimrende 'Rocky' i 1976, og fik en uskøn ende med det fatalt ringe ottende kapitel 'Creed II' i 2018. Endnu værre går det med Rambo.

Se også: Manden bag 'Rambo' er død

Den første 'Rambo'-film 'First Blood' fra 1982 var bestemt ikke noget mesterværk, men den havde alligevel sin egen absurde charme, og Stallone gjorde det faktisk glimrende som den martrede ekssoldat. Især hvis man lagde alle kriterier om sandsynlighed længst væk på hylden. De tre efterfølgende film i sagaen blev dårligere og dårligere, men man rammer bunden helt og aldeles med den nærmest parodisk dårlige 'Rambo: Last Blood'. Titlen er faktisk det mest opfindsomme ved den.

Historien er stort set ikke eksisterende, og er da også blot en tarvelig undskyldning for at lemlæste og dræbe så mange mexicanere som muligt på så bestialsk vis, som tænkes kan.

Mere eller mindre spektakulære måder at slå ihjel på var desværre det eneste, fantasien rakte til. Stallone ser da også ud som om, at han er ved at falde i søvn i stort set hver eneste scene. Det forstår man godt.

Det er slut: Farvel til en filmlegende

Rambo bor isoleret på en hesteranch i Arizona med Maria (Adriana Barazza) og dennes barnebarn Gabriela (Yvette Monreal). Sidstnævnte drager trods Rombo og Marias formaninger til Mexico for at opsøge sin far. Det skulle hun ikke have gjort. Hun kidnappes nemlig af nogle fæle mafiatyper. Det skulle de ikke have gjort.

Kultkarakter lægges i graven

For nu bliver Rambo sur. Rigtig sur. Og så ved vi jo godt, hvordan det går. Mere skal ikke afsløres her, men med mindre man er typen, der finder stor fornøjelse i at grine fjoget, når folk får en økse i skridtet eller en jernstang gennem kraniet, så skal man nok finde en anden måde at slå tiden ihjel på.

Den første 'Rambo'-film havde på sin egen klodsede facon et eller andet på hjerte. Det er ikke tilfældet her. Der er blot tale om overraskende uopfindsom voldspornografi tilsat kynisk mærkevarespekulation. Helt igennem håbløst.

Medv: Sylvester Stallone, Adriana Barazza, Yvette Monreal, Paz Vega m.fl.