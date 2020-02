Kendt dansk skuespiller skifter køn

Dansk hitserie vender tilbage

Når en film har titlen 'En helt almindelig familie', så ved man godt, at det er lige præcis det, den ikke handler om.

Den tidligere skuespiller Malou Reymann tager i den grad fat i det personlige stof i sin første spillefilm som instruktør, der udspiller sig omkring årtusindeskiftet og handler om en mand, der skifter køn. Reymann oplevede selv som 11-årig sin egen far forvandle sig til kvinden Helene, og det er den historie, hun trækker på i 'En helt almindelig familie'.

Thomas (Mikkel Boe Følsgaard) er tilsyneladende en tilfreds kernefamiliefar med kone og to døtre på cirka 11 og 14 år. Familiens helt ordinære (i den positive betydning af ordet) liv, hvor fodbold spiller en væsentlig rolle for ikke mindst Mikkel og den yngste datter Emma (Kaya Toft Loholt), præsenteres i tilbageblik via gamle videoklip. Alt ånder tilsyneladende ro og idyl.

Ud af det blå fortæller moren Helle (Neel Rønholt) sine to piger, at hende og Thomas skal skilles, da 'far vil være en kvinde'. Den ældste datter Caroline (Rigmor Ranthe) reagerer spontant med replikken: 'Det er da ikke noget, man selv bestemmer', og er i øvrigt mest optaget af, at skilsmissen ikke påvirker hendes forestående konfirmation.

Intet i filmen har forberedt os på, at Thomas følte sig fanget i et forkert køn, men da filmens primære synsvinkel er Emmas, virker det ganske plausibelt. Hun har simpelthen ikke set det komme, da hun slet ikke har tænkt, at det var en mulighed. At nogen kunne have det sådan. Diskussionen om køn som noget, der ikke kun er et fysisk faktum, var jo slet ikke så udbredt i det offentlige rum dengang, som det er tilfældet i dag. Vi befinder os i filmen også i en tid, hvor en kønsskifteoperation var noget, man fik foretaget i Thailand.

Hvordan omverdenen reagerer på at Thomas bliver til Agnete, fylder ikke det store i filmen, der i det hele taget ikke gør det i de store, dramatiske og følelsesmæssige armbevægelser, hvilket egentlig kun gør den mere nærværende og troværdig.

Fokus er primært på den lille familie i opløsning og ikke mindst de svigt, Emma føler som en konsekvens af sin fars valg. Men historien fortælles heldigvis uden løftede pegefingre og moralen må man selv ligge og rode med.

Den afdæmpede, nøgterne tone klæder 'En helt almindelig familie' rigtig godt og den bæres primært hjem af nogle fornemme skuespilpræstationer. Ikke mindst Mikkel Boe Følsgaard er helt fremragende som Thomas/Agnete, selv om nogle nok vil føle sig forurettet over, at man ikke har givet rollen til en, der også er transkønnet i virkeligheden. Dem om det. Skuespil hedder det.

Også Kaya Toft Loholt og Rigmor Ranthe (ja, hun er datter af Lars Ranthe) gør det rigtig godt som de to døtre, der tackler tingene på hver deres måde, og man føler især med den lidt indesluttede Emma, der både i overført betydning og helt konkret ser sin far forsvinde længere og længere væk.

Den eneste, der lades lidt i stikken rent manuskriptmæssigt, er Neel Rønholts morrolle, der står og flagrer lidt ude på sidelinjen. Men det kan der selvfølgelig også være en pointe i.

Nogle vil måske savne et par forklaringer undervejs, men jeg kan egentlig meget godt lide, at filmen bare lægger kortene på bordet, og lader det være op til tilskueren selv at samle stikkene op. En yderst overbevisende debut.

Medv.: Mikkel Boe Følsgaard, Neel Rønholt, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe m.fl.