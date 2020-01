Krigens rædsler: Berørt bliver man aldrig

Officielt: Her er den næste James Bond

Den engelske Instruktør Sam Mendes, der fik sit store gennembrud med Oscar-vinderen 'American Beauty' i 1999, og også har stået bag de to seneste James Bond-film 'Skyfall' (2012) og 'Spectre' (2015), har før forsøgt sig med krigsfilm. Det var i 2005 med den besynderligt uvedkommende 'Jarhead', der udspillede sig ved Golfkrigens begyndelse.

Denne gang skruer vi - som titlen '1917' indikerer - tiden tilbage til første verdenskrig, og historien er delvist baseret på Sam Mendes' bedstefars erindringer fra sin tid ved fronten i Belgien.

Handlingen er dog her flyttet til fronten i Frankrig og fortæller en af de mange små historier, der samlet udgør den store historie. To vicekorporaler Blake (Dean-Charles Chapman) og Schofield (George MacKay) - hvoraf sidstnævnte tydeligt er traumatiseret af sine oplevelser under slaget ved Somme året forinden - sendes fra den ene skyttegrav til den anden med en vigtig besked, der kan redde 1600 soldaters liv. Eller koste 1600 soldater livet, hvis de ikke når frem i tide.

Noget af et ansvar, der ikke bliver mindre personligt af, at Blakes storebror er en af de 1600 soldater, der står til at blive massakreret af tyskerne, hvis ikke de to løser deres mission.

Det drejer sig om en tur på blot 14 kilometer, men de kan være meget lange, hvis de befinder sig i et ingenmandsland (der så viser sig ikke at være så ingenmands).

Tidsfaktoren og vigtigheden i opgaven giver '1917' et nærmest thrillerlignende præg, og man sidder bogstavelig talt på kanten af sædet i samfulde to timer. Hvilket blot bliver understreget af den overlegne klipning (ved Lee Smith), der får filmen til at fremstå som om, at den er filmet i ét langt skud (hvad den selvfølgelig ikke er). Det giver en nærmest hypnotiske effekt. Man kan simpelthen ikke kigge væk, selvom man ind i mellem har lyst til det. Og det betyder også, at en af filmens mest centrale scener foregår udenfor kameraets synsvinkel.

Den blændende fotograf Roger Deakins' (der blandt andet er kendt for sit samarbejde med Coen-brødrene) billeder gør bestemt ikke fornøjelsen mindre. Ej heller det gode skuespil hele vejen rundt. Vores to hovedpersoner er pligtopfyldende ud over det sædvanlige (og i den enes tilfælde usandsynligt heldig), men ellers ikke bestemt heroiske eller actionhelte-agtige - nærmest tværtimod.

Når vi nu har roserne fremme, bør nogle af dem også tilfalde scenografen Lee Sandales, hvis krigslandskaber ofte har en nærmest horrorlignende kvalitet. Til gengæld har jeg det lidt sværere med Thomas Newmans ind i mellem noget anmassende score.

Den gennemæstetiske form (der generelt kendetegner Mendes' film) - man kan vel nærmest kalde det en slags 'grusomhedens teater' - har dog den bivirkning, at det hele også bliver holdt lidt ude i strakt arm. Men ellers ville det måske også være ubærligt. '1917' er en paradoksalt smuk film om krigens evige rædsler. Og anbefales som sådan varmt. Men for alvor berørt bliver man aldrig.

Medv.: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch m.fl.