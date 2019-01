Mads Mikkelsen i makværk: 'Noget af det værste Netflix har lagt navn til'

Voldsom kritik af Mads Mikkelsen: Latterligt, dumt og afskyeligt

Mads Mikkelsen har efterhånden udviklet sig til en skuespiller af sådan en kaliber, at selv om det langt fra er noget kvalitetsstempel, at han er med i en film, så behøver han aldrig skamme sig over sin egen indsats, selv om alt andet omkring ham stinker. Lidt på samme måde som man så det med for eksempel Michael Caine - uden sammenligning i øvrigt.

Det kan men ved selvsyn konstatere i to aktuelle film - den ene på Netflix, den anden i de danske biografer. Og lad os bare starte på bunden, nemlig med Netflix-filmen 'Polar', der må været noget af det ringeste, som streaming-tjenesten længe har lagt navn til.

Se også: Mads Mikkelsen: Så er jeg da fri for at høre på min storebror

Historien nærmer sig hjernedødskriteriet, men Mads Mikkelsen spiller den enøjede lejemorder Duncan Vízla, der står foran at kunne indkassere en stor pensionsbonus, når han om lige om lidt fylder 50 år. Den har hans arbejdsgiver dog ikke lyst til at punge ud med, så han hyrer et hold unge lejemordere - der alle tilsyneladende ankommer direkte fra et kostumebal - til at gøre det af med Duncan.

Det er sådan set det, og 'handlingen' er da også blot en virkelig dårlig undskyldning for en hulens bunke blod, bulder og brag, som dog ikke i et sekund formår at overdøve den larmende tomhed. Tempoet er heftigt, og instruktøren Jonas Åkerlunds hovederhverv som musikvideoinstruktør fornægter sig bestemt ikke. Det gør 1990'er æstetikken heller ikke, men uanset hvor mange tømmermænd man har, er der ingen grund til at bruge tid på denne omgang fantasiløse Tarantino ultralight.

Men Mikkelsen gør det altså udmærket. Man kan så undre sig over, at han gider. Jeg tvivler på, at tingene har set meget bedre ud på manuskriptplan. Ja, Mikkelsen har tilmed skudt penge i skidtet. Der findes film, der er så elendige, at det har sin egen underholdningsværdi. Ikke engang på det plan kan man forsvare dette makværk.

Se også: Han vil gerne, men: Derfor er Mads Mikkelsen ikke med i danske film

Så er der noget mere at komme efter i 'Arctic', som i høj grad er Mikkelsens film. Han spiller Overgård (det står i hvert fald på hans jakke), der er den eneste overlevende efter et flystyrt et eller andet ikke nærmere defineret sted i Arktis. Han har tilsyneladende tilbragt et stykke tid i og omkring flyvraget, da vi møder ham i gang med de daglige rutiner: Indfangning af fisk (der indtages rå), sending af nødsignaler samt vedligeholdelse af det store SOS, han har gravet i sneen.

En helikopter styrter ned i nærheden, og Overgård har nu et valg: Skal han forsøge at hjælpe den bevidstløse, overlevende kvinde (Maria Thelma Smáradóttir), og dermed selv få noget at leve for, eller skal han bare snuppe helikopterens sparsomme forsyninger, og derved gøre sine egne chancer for overlevelse større?

Han vælger det første, og da han ikke længe efter må erkende, at hjælpen nok aldrig kommer, forsøger han - stadig med den sårede, ordløse kvinde på slæb - at nå frem til en fjerntliggende redningshytte, han har fundet på helikopterens kort.

- Det er et dejligt regnskab: Så meget tjener Mads Mikkelsen

Og så følger vi ellers hans strabadser i kulden - inklusive et møde med en isbjørn. Det er flot og ganske intenst lavet, men ligner altså også noget vi har set før. Mikkelsen leverer en imponerende fysisk præstation i den stort set replikløse rolle (der får en til at tænke på den stumme kriger i 'Valhalla Rising'), som ikke bliver nemmere af, at hans ansigt er pakket så meget ind det meste af tiden, at han kun har kroppen at spille med.

Efter et stykke tid i kulden, begynder man dog at spørge sig selv, hvorfor man dog skal overvære alle disse besværligheder. Hvad er det, at den debuterende, brasilianske instruktør Joe Penna gerne vil fortælle os med 'Arctic'? Et spørgsmål, der ikke bliver mindre brændende efter den noget antiklimatiske slutning. At mennesker har et ekstremt overlevelsesinstinkt og kan præstere det utroligste under de vanskeligste vilkår, er ikke just nogen epokegørende nyhed. Og Penna har desværre ikke noget personligt at byde ind med i denne sammenhæng.

Men Mikkelsens indsats kan man kun have den største respekt for.