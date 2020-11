Ny dansk julefilm gør præcis, hvad den skal

Christian Dyekjærs 'Julemandens datter' fra 2018 var en både hyggelig og opbyggelig sag, der uden på nogen måde at være revolutionerende blev en fortjent succes med over 200.000 solgte biografbilletter. Så det kan ikke undre, at man ikke har ændret væsentligt på hverken holdopstillingen eller formlen her i anden ombæring.

Ella Testa Kusk spiller igen med stor overbevisning og naturlighed julemandens datter Lucia, og historien er igen bygget op omkring et humanistisk, pædagogisk tema, uden at det dog bliver decideret docerende.

I etteren var budskabet feministisk: Piger/kvinder kan selvfølgelig også være julemænd (eller hvad det så hedder). Denne gang handler det om venskab, loyalitet og retfærdighed. Det er jo (snart) jul.

Ella Testa Kusk er igen god som julemandens datter Lucia. Foto: Scanbox

Lucia er (stadig) den første pige på Den Internationale Julemandsskole, der dog ikke fylder lige så meget i universet som i den første film. Det gør Viborg til gengæld, og det kan måske hænge sammen med, at Viborg Kommune er medproducent på filmen.

Lucias bedste ven, Oscar (Bertil Smith), bliver beskyldt for at have stjålet Kong Vinters (Henning Jensen) magiske krystal, som han angivelig vil bruge til sin snemaskine. Men uden den magiske krystal er julegaveproduktionen – og dermed selve julen – i fare.

Spøjse urmagere

Lucia er, sammen med den gamle, blinde Litteramus (Kristian Halken) som de eneste, overbevist om Oscars uskyld, og den eneste måde de kan overbevise resten af Julemandsskolen om det, er ved at finde den egentlige tyv. Eller rettere sagt tyve.

Det bringer Lucia og Oscar til Viborg, hvor de via tre ret spøjse urmagere kommer på sporet af et hemmeligt broderskab, hvis mål er at udrydde julen og alt dens muntre væsen. Hvordan det spænder an, må du selv se i biografen, men mon ikke højtiden bliver reddet?

Lucias bedste ven, Oscar (Bertil Smith), bliver straks udråbt til at være skurken. Foto: Scanbox

'Julemandens datter 2 – Jagten på Kong Vinters krystal' er på ingen planer nyskabende filmkunst, men en genrefilm, der på behændig vis udfylder genrens rammer. Det er både hygsomt, fornøjeligt og en lille smule spændende (men ikke så meget at nattesøvnen er i fare) samtidig med at budskabet er helt i overensstemmelse med grundtonen i hjerternes fest.

Alt er med andre ord som det skal være, og filmen ser tilmed ganske godt ud, lige som der spilles pænt (uden for mange fjollerier) over hele linjen.

Med andre ord: Du kan roligt tage hele familien (bortset fra de allermindste) i hånden og tilbringe et par rare juletimer i biografens magiske mørke, uden at der er nogen tæer der skal rettes ud bagefter.

Medv.: Ella Testa Kusk, Mia Lyhne, Martin Buch, Ulf Pilgaard m.fl.