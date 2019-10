Ny dansk storfilm: Ufrivilligt komisk

Se datoerne: Nye 'Afdeling Q'-film på vej

Nogle gange bliver det bare for meget mand, som salig Dan Turèll yndede at udtrykke det. Alt for meget. Det gælder i den grad også brødrene Avaz' anden spillefilm 'Kollision', der mestendels ligner et frontalsammenstød mellem alle de store filmfølelser, man kan komme i tanke om. Selv Susanne Bier havde nok holdt lidt igen her.

Mehdi, Milad og Misam Avaz, der står for henholdsvis instruktion, manuskript og produktion, kom ellers ualmindelig godt fra start med den selvfinansierede debutfilm 'Mens vi lever' fra 2017, der understregede, at man snildt kan klare sig med et beskedent budget, når bare historien er god nok. 'Mens vi lever' blev også en pæn succes ved billetlugerne på trods af, at man havde fået afslag på støttekroner fra Filminstituttet.

Danske stjerner i kæmpe drama

Penge har tilsyneladende ikke været noget problem denne gang, og det kan ses, men det bliver det ikke nødvendigvis en bedre film af. Fotografen Daniel Cotrenos billeder er lækre og indbydende og det stjernespækkede hold gør det som sådan også udmærket - Nikolaj Lie Kaas er som altid god, Cecilie Stenspil yder sin hidtil bedst præstation foran et kamera, og Tommy Kenter er en udsøgt fornøjelse som den Mærsk-lignende patriark.

Cecilie Stenspil og Nikolaj Lie Kaas gør det glimrende, men kan intet stille op overfor det traurige og manipulerende manuskript. Foto: Rolf Konow

Men historen. Hillemænd for en gang melodramatisk og sentimental syndflod af floskler og klicheer. Man er så forhippet på de store følelser, der skal kalde tårerne frem i øjenkrogene på tilskuerne, at det nærmest ender med at blive ufrivilligt komisk. Selv 'Titanic' virker beskeden i sammenligning.

Det starter ellers nogenlunde plausibelt med historien om et ægtepar fra det bedre borgerskab (Kaas og Stenspil), hvis forhold forliser i kølvandet på en familietragedie. Den fortælling får dog aldrig lov til at folde sig ud som andet end smadret service og lidt råben i de store stuer, da der nu skydes med emotionelle spredehagl.

Utroskab, kidnapning, direktionsopgør, forældremyndighedskamp, retssalsdrama, krigstraumer, katastrofer på åbent hav, skyderier osv., osv. skal af mere eller mindre uforklarlige (mest det sidste) årsager også lige kastes ind i ligningnen. Hvilket betyder, at det alt sammen ender som larmende tomme postulater.

Det kan godt være, at folkene bag insisterer på, at 'Kollision' er 'baseret på virkelige hændelser', men man tror dem ikke over en dørtærskel. Der er intet galt i at tage fat i de helt tunge emner - tværtimod, hvilket Avaz-brødrene med stort held selv viste i deres førnævnte debutfilm, der kredsede omkring et tragisk trafikuheld, men man skal lige sørge for at dosere tingene, så man ikke som her ender i en patosmæssig overbudspolitik, som ingen i sidste ende køber.

