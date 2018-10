Ny Jussi-film: 'Der er ikke så meget mere at komme efter'

Se også: Her er TV 2's nye dramaserie

De tre første film i serien om Afdeling Q har tilsammen solgt 2,2 millioner biografbilletter, hvilket må betegnes som en succes, for nu at sige det på jysk. Alligevel stopper legen, som vi kender den, nu. Forfatteren Jussi Adler-Olsen, der som bekendt står bag de bøger, der danner grundlag for serien, har nemlig længe været stærkt utilfreds med filmselskabet Zentropas fortolkning af universet, så aktuelle 'Journal 64' bliver den sidste i deres regi.

Herefter overgår rettighederne til Nordisk Film, og hvad der så skal ske, står endnu hen i det uvisse. En ting er dog sikkert: Der kommer flere film i serien. Man slagter ikke en guldkalv.

Et sandsynligt scenario er dog, at Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares bliver skiftet ud i de bærende roller som Carl Mørch og Assad, da et af Adler-Olsens klagepunkter har været, at han mener, at deres fremstilling af de to karakterer er noget enstrenget.

En indvending, der helt sikkert ikke forstummer med 'Journal 64', da Nikolaj Lie Kaas' Mørch-figur nu fremstår mere indebrændt end nogensinde. Hvilket som bekendt ikke siger så lidt.

Instruktionen er denne gang lagt i hænderne på Christoffer Boe - eller Hr. Boe som han blot kalder sig på rulleteksterne - der efter fem smalle kunstfilm besluttede sig for, at han gerne ville have et publikum med 'Spies & Glistrup' fra 2013. Og nu tager han så turen helt ind mod midterrabatten med denne og og TV2's nye seriesatsning 'Kriger', der har premiere mandag 8. oktober.

Lad det være sagt med det samme, 'Journal 64' er rent visuelt den absolut flotteste og mest ambitiøse af de indtil videre fire film. Jacob Møllers billeder er drønflotte og Nikolaj Danielsens production design er også en sanselig nydelse. Men de hele tre manuskriptforfattere - Bo Hr. Hansen, Nikolaj Arcel og Mikkel Nørgaard - formår heller ikke denne gang at skabe en historie, der bliver hængende, efter at plottet er opklaret.

Personerne er ganske enkelt for unuancerede til for alvor at bide sig fast i erindringen, selv om skuespillerne som sådan gør det udmærket - det gælder også de unge ansigter Fanny Leander Bornedal og Clara Rosager - men man er jo aldrig bedre end det materiale, man har fået at arbejde med.

Handlingen tager denne gang afsæt i nogle skrækkelige hændelser på kvindeanstalten på Sprogø i 1961, hvor vanrøgt og tvangssterilisering var hverdagskost, og der trækkes tråde frem til et hemmeligt netværk i nutiden. Mere skal ikke røbes her. Vi kan dog godt løfte sløret for, at de makabre aspekter af historien bestemt ikke underspilles.

Hovedattraktionen er som sagt selve spændingsforløbet, og det er såmænd ganske nervepirrende og medrivende, så længe det står på, men når det først er udløst, er der ikke så meget mere at komme efter. Desværre.

'Journal 64' er med andre ord nordic noir by the numbers, der ikke hæver sig over gennemsnittet. Bevares, det er superprofessionelt arbejde, men heller ikke mere end det. Personligt temperament og originalitet må man kigge andetsteds efter, og at 'Journal 64' ubetinget er den hidtil mest vellykkede Afdeling Q-filmatisering, siger egentlig mere om forgængerne.

Medv.: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt, Nicolas Bro m.fl.