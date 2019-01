Oplagt Oscar-kandidat: Fem stjerner til dansk storfilm

Se også: 'Arvingerne': Det endte jo nærmest lykkeligt

Den nu 40-årige instruktør Michael Noer kom flyvende fra start i 2010 med først fængselsfilmen 'R' og derefter bandeopgøret i 'Nordvest'. Siden blev det lidt mere famlende med dramaet 'Nøgle hus spejl' samt den lidt anonyme internationale genindspilning af klassikeren 'Papillon'.

Men Noer er i den grad tilbage på sporet med bondedramaet 'Før frosten', der igen fremhæver styrken ved Noers lidt prunkløse facon. Forstået på den måde, at vi på den ene side er i de helt store følelsers vold her, samtidig med at det hele bliver fortalt med et klædeligt tilbageholdt åndedræt og et nøgternt blik.

Og så understreger Noer her sin evne til at skabe nuancerede personer, hvis motiver og handlingsmønstre vi forstår til fulde - også de mere svinagtige af dem.

Intet er hverken helt sort eller helt hvidt her. Lidt lige som i den virkelige verden. I den sammenhæng er det umuligt, at komme uden om Jesper Christensen, der endnu engang viser sit uomtvistelige format. Ham vender vi tilbage til.

Vi befinder os ude på landet engang i 1850'erne. Tiderne er hårde - ikke mindst på den lille gård (eller måske nærmere sagt rønne), hvor bonden Jens (Christensen) bor sammen med sin voksne datter Signe (Clara Rosager) og sine to forældreløse nevøer. Høsten er slået fejl, og der er bestemt ikke noget på kistebunden at tære af, så gode råd er dyre (bogstavelig talt), hvis man skal komme levende gennem vinteren.

Mennesker (i hvert fald de dårligst stillede af dem) er på den tid en handelsvare på linje med husdyr, så løsningen bliver, at Signe - mod sin vilje, da hun allerede er lovet væk til anden knap så givtig side - skal giftes med den lokale storbonde, mod at denne køber det lille jordlod samt betaler Jens' aftægt.

Hvad der sidenhen sker, skal selvfølgelig ikke røbes her, men jeg kan dog fortælle så meget, som at der også kommer lig på bordet. Det store spørgsmål i denne sammenhæng er selvfølgelig, hvor langt man er villig til at gå, for at redde sine børn? Men måske i lige så høj grad, hvor langt man er villig til at gå for at hyppe sine egne kartofler?

Jens er lige så selvopofrende, som han er selvoptaget, men selv når han opfører sig gennemført nederdrægtigt, føler vi en eller anden form for sympati eller i det mindste forståelse for det. Det skyldes selvfølgelig både instruktion og manuskript, men ikke mindst Christensens tour de force her, hvor han leverer en af karrierens helt store præstationer. Hvilket som bekendt ikke siger så lidt. Han er i mine øjne landets største nulevende skuespiller. Så er det sagt.

Det betyder selvfølgelig også noget, at han får fornemt modspil hele vejen rundt. Signes transformation filmen igennem er fascinerende at føle lige som den halvsvenske storbonde Gustav (Magnus Krepper) ikke bare er en enstrenget, ondsindet herremand, hvilket jo ellers ville have været det nemmeste. Og Ghita Nørby er herligt diabolsk i en mindre birolle som hans danske mor. Men det er i det hel taget ikke nogen, der træder ved siden af.

Fremhæves bør også fotografen Sturla Brandt Grøvlens smukke, gråmelerede billeder, der placerer tilskueren med begge ben dybt begravet i mudderet. Der er så kønt ude på landet, siger de. Ja, det er vist en sandhed med modifikationer. Hvis man kender kunstneren L.A. Rings malerier fra det hårde bondeliv, så har man en meget god fornemmelse af tonen her.

'Før frosten' er årets første store danske filmoplevelse i biograferne, og der skal ske en del, hvis den ikke også ender med at blive en af årets bedste. Et oplagt bud på en dansk Oscar-kandidat. Tak for den fornemme holdindsats,men ikke mindst tak for at give Jesper Christensen plads til (igen) at folde sit enestående talent ud i fuldt flor.

Medv.: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Magnus Krepper m.fl.