Oscar-favorit: Derfor skal du se den

Viggo Mortensen kan løbe med verdens største filmpris

Det er ret nemt at affeje 'Green Book' som en leflende og forudsigelig feel-good film, der konstant trykker på alle de rigtige knapper, så alle dem på bagerste række også kan være med. Men måske er forudsigeligheden en del af pointen: At hvis man lærer hinanden bedre at kende, så er det virkelig svært at bevare fordommene. Og det er nok også helt bevidst, at man ønsker at sprede filmens antiracistiske budskab ud til så stort et publikum som muligt i stedet for blot at prædike for de allerede overbeviste.

Det skal de ikke høre et ondt ord for her. Ikke mindst fordi 'Green Book' rent faktisk virker, hvis man går med på dens populistiske præmisser. Og så bygger den tilmed på en sand historie.

Vi skriver 1962, og den excentriske og forfinede afroamerikanske klavervirtuos Dr. Donald Shirley skal på koncerturné i sydstaterne med sin trio. Han er godt klar over, at det kan medføre visse problemer, så han hyrer den brovtende og smaskende dørmand Tony Lip (Viggo Mortensen) som en kombination af chauffør og bodyguard. At vi allerede tidligt i filmen i en sigende scene, har set, at Tony med de italienske rødder - han er som taget ud af 'Sopranos' - selv har racistiske tilbøjeligheder, er en ikke uvæsentlig detalje.

Og ja, hvis man ser en slags omvendt 'Driving Miss Daisy' for sig, er det ikke helt ved siden af.

Filmen har sin titel efter en guide med den sigende undertitel 'håndbog for negerbilister', som sorte dengang kunne benytte sig af, når de rejste i de amerikanske sydstater, i forhold til, hvor de kunne spise og indlogere sig. At vi ikke skal længere tilbage i tiden, før at raceadskillelsen var bestemt ved lov, kommer selvfølgelig ikke som nogen overraskelse, men at se hvor institutionaliseret og internaliseret racismen var, er stadig noget af et chok.

Don Shirley er nok en stjerne på scenen, men i det øjeblik, han træder ned af den igen, er han blot endnu en 'hottentot'. 'Green Book' indeholder selvfølgelig mange indlysende fortrædeligheder, men har cirka midtvejs også et overraskende tvist, der fører nye facetter til Shirleys karakter. Filmens drivkraft er dog ikke overraskende det venskab, der opstår mellem de to meget forskellige mænd i løbet af de to måneder på landevejen.

Mortensen spiller Tony med så store armbevægelser og så tommetyk italiensk accent, at det i en mindre skuespillers skikkelse sandsynligvis var endt som en karikatur, men man ender med at tro på ham - ja, til sidst holder man ligefrem af ham. Mahershala Ali (som lige nu også er aktuel i den fremragende tredje sæson af 'True Detective' på HBO) er dog næsten endnu bedre som den affekterede, lidt verdensfjerne (og ekstremt velklædte) levemand og kunstner, der insisterer på at bevare sin værdighed under selv de mest ydmygende situationer.

Han kan fortælle en hel historie med et enkelt ansigtstræk, og ud af filmens hele fem Oscar-nomineringer er hans nok den mest velfortjente.

Instruktøren Peter Farrelly har tidligere mest gjort det i letbenede komedier som 'Dum og dummere' og 'Vild med Mary', og 'Green Book' vinder da heller ikke nogen bonuspoint for sin subtilitet, men den har tydeligvis hjertet på rette sted, og hvis man forlader salen uden at være blevet det mindste berørt undervejs, skal man være gjort af hårdere stof end denne anmelder.

Medv.:Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Iqbal Theba m.fl.