Se Peter Belli som gal seriemorder

76-årige Peter Belli har, siden han i 1967 debuterede i hippie-kortfilmen 'Thomas er fredløs', medvirket i en lang række film og tv-serier, men primært i mere eller mindre perifere biroller.

I instruktøren Johannes Nyholms 'Koko-di Koko-da' - der har sin skæve titel fra en svensk børnesang - spiller den delvist pensionerede rocksanger dog en væsentlig rolle.

Tilmed som pervers morder. Det ligner ellers ikke den rare mand. Og det kunne måske derfor have været en god idé.

Johannes Nyholm spillefilmsdebuterede i 2016 med den fine 'Kæmpen', der ganske overbevisende blandede det socialrealistiske med det eventyrlige. Et miks, der overhovedet ikke fungerer i den dansk-svenske co-produktion 'Koko-di Koko-da', der gerne vil være både emotionel, grotesk, komisk og uhyggelig. Ingen af delene lykkes.

Vi møder parret Elin og Tobias, som under en ferie i Danmark mister deres lille datter uden nærmere forklaring. Tre år senere møder vi dem igen på telttur i de svenske skove, hvor de angiveligt skal forsøge at finde sammen på den anden side af sorgen. Sidstnævnte er dog noget vi må gætte os til. Ligesom det meste andet andet i denne film.

At overlade en stor del af historien til seerens egen fantasi, kan være et virkningsfuldt kunstgreb. Det kan også være resultatet af en dårlig forløst fortælling. Her er der primært tale om det sidste.

Elin vågner tidligt om morgenen i teltet og skal ud at tisse. Her møder hun Mog (Belli), en ældre distingveret herre og hans to assistenter (børn?), der ligner noget fra en dårlig gotisk musikvideo, samt to hunde, hvoraf den ene er død. Et møde der ender blodigt.

Herefter udspiller det samme scenario - med større eller mindre variationer- sig i alt seks gange. Og så slutter filmen. Det er muligvis meningen, at vi skal se 'Koko-di Koko-da' som en allegori over et forhold, der er faldet uigenkaldeligt fra hinanden på grund af en tragedie. Muligvis.

Da man på intet tidspunkt kommer ind under huden på de to, bliver man dog ret hurtigt ligeglad med dem og deres skæbne - som man så tilmed skal være vidne til flere gange. At de så også er pisseirriterende, gør ikke miseren bedre. Ej heller at de tre strejfere, som vist nok skal være lidt urovækkende, mest af alt fremstår ufrivilligt komiske.

Meget kan man sige om Peter Belli, men skræmmende, det er han altså ikke.

'Koko-di Koko-da' ligner mest et tyndt opkog af David Lynch tilsat Michael Hanekes 'Funny Games' og Harold Ramis' 'En ny dag truer', og det hele er nærmest ubehjælpeligt klodset skruet sammen. Spilletiden på blot 85 minutter føles faktisk dobbelt så lang, og det eneste forsonende element er de to indlagte animerede sekvenser, som har en ganske særegen uheldssvanger poesi.

De kan dog ikke ændre helhedsindtrykket af en film, der vil meget mere end den kan. Den er faktisk lidt tåkrummende det meste af tiden. Hvordan man har lokket Belli med på den galej, må guderne vide. Det kan næppe være økonomien, da filmen tilmed ser ret billig ud. Måske det hele bare var et mareridt? I så fald et meget søvndyssende af slagsen.

Medv.: Peter Belli, Ylva Gallon, Leif Edelund m.fl.