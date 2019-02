Sensation: En vellykket dansk komedie

Se også: 'Mercur'-premieren: Det svingede ikke en meter

'Mødregruppen' er noget så nærmest sensationelt som en vellykket dansk komedie eller feel-good film. Dem kan der være årevis imellem, så der er grund til at klappe højt i hænderne, når det endelig sker. Bevares, der er ikke tale om stor filmkunst, men det foregiver det heller ikke at være, men man hygger sig gevaldigt i dens selskab, og helt uden bid og vid er den bestemt helle rikke.

Instruktøren Charlotte Sachs Bostrup og manuskriptforfatteren Christina Sederqvist har det, man med et diplomatisk udtryk kalder ujævne karrierer bag sig, så jeg indrømmer blankt, at forventningerne ikke just var skruet helt i vejret her, men så kan man på den anden side også nemmere blive positivt overrasket. Og det skal man heller ikke kimse ad.

Historien er ikke voldsomt original, men udførelsen er så veloplagt, at det tilgiver man gerne. Line (Danica Curcic) lever livet som forkælet overklassekvinde i Hong Kong, mens manden Bjørn (Anders W. Berthelsen) forvalter familieformuen. Det viser sig dog, at han også har gang i forvaltningen af den fillipinske barnepige, så Line griber fluks en kuffert samt deres lille søn.

Hun har ikke rigtig andre steder at gemme sig end i den lille fynske landsby Korinth, hvor hun i sin tid voksede op men siden har lagt stor afstand til. Og man kan roligt sige, at hun ikke bliver budt velkommen med åbne arme af sin noget indebrændte kusine Maja (Julie Agnete Vang) samt resten af lokalsamfundet, da det i sin tid var Line og Bjørn, der var ansvarlige for at flytte produktionen på byens største arbejdsplads - keramikfabrikken- til Kina.

Den djærve Solvej (Lærke Winther) og den homoseksuelle, skriveblokerede succesforfatter Mons (Martin Buch) fatter dog sympati for Lines ulykke, og inviterer hende med i den lokale mødregruppe.

Og da Bjørn så truer Line med at tage sønnen fra hende, så kan det nok være, at mødregruppen træder i karakter. Mere skal ikke afsløres her.

Historien om den stakkels rige pige, der lærer noget om både sig selv og livet i mødet med sit provinsielle ophav - og vice versa - er som nævnt ikke voldsomt overraskende, men bliver serveret med så megen lune og charme , at den glider fuldstændig ubesværet ned. Det hjælper også gevaldigt på det, at den er ualmindelig velspillet på stort set alle pladser, selv om man bliver nødt til at fremhæve den altid fremragende Danica Curcic i hovedrollen samt Lærke Winther som revisoren Solvej med det bramfri glimt i øjet

Det virker i det hele taget som om, at holdet bag 'Mødregruppen' har hygget sig gevaldigt under de solbeskinnede optagelser, og den slags har det med at smitte.

En af genrens præmisser er selvfølgelig, at det hele skal gå lykkeligt op til sidst, men vejen til den forudsigelige slutning er fyldt med veltilrettelagte bump og stribevis af sjove scener og skarpe replikker, hvilket må siges at være succeskriteriet her. Du kommer med garanti ikke til at ligge søvnløs over 'Mødregruppen' - på nogen som helst facon - men det er der jo også så mange andre grunde til at gøre, at man med kyshånd tager imod et mentalt frikvarter - i hvert fald når det er pakket så indbydende ind, som det er tilfældet her.

Medv.: Danica Curcic, Anders W. Berthelsen, Julie Agnete Vang, Lærke Winther m.fl.