Superfilm er super skuffende

Det er vist ikke nogen overdrivelse at kalde 'Avengers: Endgame' for en af årets mest ventede film. Det er film nummer 22 i Marvel Cinematic Universe, der blev lanceret i 2008 med 'Iron Man', og nummer fire i serien om superheltetruppen Avengers.

Den tager over direkte, hvor sidste års 'Avengers: Infinity War' slap, og forudsætter klart, at man allerede er godt inde i historien og persongalleriet.

Den bliver lanceret som en kulmination på alle de forudgående Marvel-film, og trækker da også tråde langt ud i de forskellige universer. Derfor føler den sig måske nok også nødsaget til en spilletid på hele tre timer.

Det er lang tid. Også for lang tid. Men nu er begrænsningens kunst så heller ikke en del af præmissen. Tværtimod. Det tekniske niveau er generelt højt i Marvels filmunivers - og det gælder også her - men rent fortællemæssigt kan man godt mærke metaltrætheden. Der er ikke meget tilbage af det vilde vovemod fra eksempelvis 'Black Panther' her eller humoren fra 'Guardians of the Galaxy'.

Det ligner i høj grad en af de film, hvor man har sat sig til skrivebordet og prøvet på forhånd at regne ud, hvad folk gerne vil have - og så give dem præcis det. Det kommer der sjældent noget særligt sprudlende eller charmerende ud af.

Hverken de to instruktører eller den stjernespækkede besætning har fået lov til at sætte synderlig mange personlige aftryk på dette maskineri, hvor producenterne i den grad har haft det sidste ord. Der tages med andre ord ingen chancer. Overhovedet.

Thanos har som bekendt udslettet halvdelen af alt liv i universet, hvilket også har gjort indhug i Avengers' rækker, og uden at vi skal røbe alt for meget, så bliver løsningen på det noget med en tidsmaskine. Hvilket altså betyder, at de forskellige superhelte kan rejse tilbage i tiden, og ordne det, de nu skal ordne. Og måske ligefrem løbe ind i tidligere versioner af sig selv. det er heller ikke alle, der vender tilbage igen.

Det betyder med andre ord, at man skal holde tungen ret lige i munden for at følge med i de mange forskellige spor, der dog stort set allesammen ender med et brag. Med mindre man som undertegnede ret hurtigt bliver ligeglad, for mon ikke de rigtige alligevel vinder til sidst?

Actionscenerne er som nævnt ganske flotte, men så heller ikke mere, og 'Avengers: Endgame' mangler generelt det visuelle overskud, der har præget mange af de forudgående Marvel-film. Det hele kører snorlige efter bogen, man da det efterhånden er en bog vi har læst/set mange gange, bliver det ærlig talt lidt enerverende i længden (bogstavelig talt).

Hardcore-fans vil sandsynligvis elske løjerne betingelsesløst, men har man et mere moderat forhold til universet (eller rettere sagt universerne) kunne man nok overveje, om man ikke kunne bruge de tre timer på noget andet. J

eg var i hvert fald gevaldigt skuffet over denne matte finale, og 'Avengers: Endgame' havner med garanti ikke på min liste over de ti bedste Marvel-film. Nok snarere nede nær bunden af top tyve.

Medv.: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Josh Brolin m.fl.