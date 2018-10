To år efter hans død: Lillesøster med rørende farvel

Søsteren taler ud om Mads Holgers død: Skrev et ni siders afskedsbrev

Forfatteren, debattøren, folketingskandidaten, provokatøren, festarrangøren og levemanden Mads Holger (Norgaard Madsen) tog sit eget liv i sommeren 2016 blot 38 år gammel. Dokumentaren 'Mads Holger - til farvel' er lillesøsteren Pippi Olivia Norgaard Skovs forsøg på at komme overens med den kendsgerning, og hun betegner selv arbejdet med den som en del af sin sorgproces.

Som hun siger et sted tidligt i filmen: 'En storebror tager ikke livet af sig selv'.

Undervejs opdagede hun sidste sommer et ni sider langt afskedsbrev på hans computer, som viste nye facetter af hans personlighed, og citater herfra udgør rygraden i filmen, der forsøger at besvare spørgsmålet: 'Hvem var der bag dit jakkesæt?'.

Det giver 'Mads Holger - til farvel' langt fra noget enkelt svar på, og det er noget af det fascinerende ved den. For Mads Holger viser sig at være et noget mere sammensat og skrøbeligt menneske, end han ønskede at give udtryk af udadtil. Og det var måske i sidste ende erkendelsen af, at han ikke længere orkede at opretholde facaden, men ikke vidste, hvad han skulle sætte i stedet, der var med til at slå ham ihjel.

Med brevet som ledetråd opsøger Pippi Olivia Norgaard Skov gamle venner, kærester, kollegaer og familiemedlemmer (ikke mindst deres mor) for at få dem til at fortælle om deres indtryk af og oplevelser med Mads Holger. Ekskonen Paula Larrain er dog en markant fraværende stemme. Faktisk omtales ægteskabet med hende slet ikke, så hvorvidt det er hendes eller instruktørens valg, fremgår ikke.

Mads Holger yndede allerede fra barnsben af at skille sig ud, men viste også allerede tidligt tegn på et depressivt sind bag den flamboyante overflade. Første store knæk kom, da hans elskede onkel døde af cancer i en alder af blot 33 år. Faren havde han kun yderst sporadisk kontakt til - og han hængte sig i øvrigt i en fængselscelle i Göteborg i 2001, efter at han i offentligheden var blevet kendt som 'hiv-manden'.

De beskriver alle et meget sammensat menneske, som det var meget svært at nå ind til kernen af. Et menneske, der elskede at stikke snuden frem, men også blev meget hårdt ramt af de slag, som det naturligvis medførte. En yderst velklædt mand indtil man kom tæt nok på til at se, at skjorten ofte var flere dage gammel og jakkesættet var fuld af pletter.

En mand som arrangerede eksorbitante fester i privatfly, men egentlig foretrak stilheden alene i sommerhuset på Thurø. En mand som væltede sig i champagne, men i virkeligheden foretrak en guldbajer. En mand som måske i bund og grund var født det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Brian Wilson har skrevet en meget smuk sang med titlen 'I Just Wasn't Made For These Times' - den rammer følelsen ret præcist.

Får vi så svaret på, hvem der egentligt gemte sig bag facaden? I hvert fald ikke et entydigt af slagsen. Og det er nok hele pointen. Men tættere på end søsterens rørende og intime portræt kommer vi nok aldrig. Så lad hende da bare få det sidste ord: 'Han kom så langt, han kunne, med det liv, han valgte at leve'.