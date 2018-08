Tom Cruise er smagløst selvfed

'Mission: Impossible - Fallout' er blot et langt og larmende forfængelighedsprojekt for stjerneskuespilleren

Det er efterhånden 22 år siden, at Tom Cruise og Brian De Palma pustede nyt liv i 'Mission Impossible', hvis univers oprindelig blev skabt i en tv-serie fra 1966. Det var ikke synderligt dybsindigt eller på nogen måde sandsynligt, men til gengæld var det underholdning med et usædvanligt højt oktantal.

Det fortsatte med fuld fart i de efterfølgende film, men i den femte af slagsen - 'Mission: Impossible - Rogue Nation' fra 2015 - var trætheden begyndt at indfinde sig, og her i sjette omgang virker konceptet fuldstændig udbrændt.

Manuskript og instruktion er lige som sidste gang overladt til Christopher McQuarrie, men hans eneste funktion synes at være, at sætte Tom Cruise så meget i scene som muligt.

Historien er nærmest imponerende uopfindsom, men går i store træk ud på, at Ethan Hunt (Cruise) og hans kollegaer fra Impossible Mission Force skal forhindre nogle skrupelløse terrorister i at forstyrre verdensordenen ved at udløse tre atombomber. Hvordan i alverden har de dog fundet på det?

Hvorvidt det lykkes eller ej, skal jeg selvfølgelig ikke røbe her, men det er egentlig også ligegyldigt, for den såkaldte handling er blot en undskyldning for at haste fra den ene hæsblæsende actionscene til den anden, hvor kameravinklen altid er placeret således, at vi tydeligt kan se, at Tom Cruise selv laver sine halsbrækkende stunts.

Og den 56-årige skuespiller er da også i forrygende fysisk form, hvilket sikkert er godt for ham, men det er lige som ikke helt nok at bygge en film op omkring. Så vi ser ham køre på motorcykel i Paris, hoppe på hustage i London og klatre på helikopter i Kashmir og en hel masse andet, men med så høj en frekvens, at det ganske enkelt bliver monotont.

Også fordi vi ikke møder en eneste interessant karakter undervejs. Hunt skal muligvis forestille at være gådefuld, men er jo dybest set blot en velfriseret spejderdreng blottet for antydningen af et indre sjæleliv. Og når opponenterne - i form af 'makkeren' Walker (Henry Cavill) og den afhoppede Solomon Lane (Sean Harris) - om muligt er endnu mere endimensionale, så er det altså lidt op ad bakke. Filmens kvindelige karakterer løfter sig heller aldrig over det håbløst banale - fra den madonna-agtige ekskone(Michelle Monaghan) til den parodisk ringe femme fatale (Vanessa Kirby), der gudødeme går under kodenavnet The White Widow. Hvor får de dog fra?

Budget er ikke noget man snakker om her - ellers spørger man bare BMW om hjælp - så den tekniske side af sagen er selvfølgelig i orden, og ikke mindst den afsluttende helikoptersekvens er flot lavet. Men trods det høje tempo sidder man faktisk og keder sig det meste af de 147 minutter spektaklet varer.

Primært fordi 'Mission: Impossible - Fallout' når alt kommer til alt, ikke er andet og mere end et udstillingsvindue for Tom Cruises forfængelighed. Det er ærlig talt spild af vores tid.