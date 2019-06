Totalt kollaps: Skandaløst ringe

Chris Hemsworth og Tessa Thompson forsøger uden held at matche Will Smith og Tommy Lee Jones i slatten genoplivning af 'Men In Black'-serien

'Men in Black: International'. Instr.: F. Gary Gray. 115 min. Premiere 13. juni i 80 biografer landet over.

Har solgt for 11,9 milliarder

Kan man ikke finde på andet, kan man jo altid kannibalisere på forgangne successer. Den oprindelige filmserie om 'Men In Black' - der bygger på en tegneserie af Lowell Cunningham - faldt i tre kapitler i årene 1997, 2002 og 2012. Hovedrollerne som de to sortklædte agenter J og K blev spillet af Will Smith og Tommy Lee Jones og især den første og den tredje bød på veloplagt underholdning.

Hvad, der i denne sammenhæng nok er endnu vigtigere, er, at de hver især solgte billetter for mellem 441 og 624 millioner dollar på verdensplan. Så en eller anden i regnskabsafdelingen har fået den lyse ide at genoplive guldkalven.

Der er bare lige den ret væsentlige detalje, at hverken Smith eller Jones er med længere, og det er heller ikke Barry Sonnenfeld, der sidder i instruktørstolen. Det er dog stadig Steven Spielberg, som producerer.

I stedet har man fået F.Gary Gray ('Fast and Furious 8' m.fl.) til at lede slagets gang, og som agenterne H og M har man hyret stjernen Chris Hemsworth og den knap så kendte Tessa Thompson. Emma Thompson som deres chef O er faktisk det eneste bindeled til de gamle film.

Mændene i sort er stadig en meget hemmelig samling agenter, der ved hjælp af diverse gadgets skal beskytte jorden mod alskens aliens. Og så er den ene af dem altså en kvinde denne gang, men man ændrer selvfølgelig ikke navnet på et godt varemærke af den grund.

Jeg skal ikke trætte med den nærmest ikke-eksisterende historie, der er ubehjælpeligt sat sammen af makkerparret Art Macum og Matt Holloway, men det er noget med en meget fæl rumskurk og muligvis urent trav internt blandt de sortklædte agenter.

De tre foregående film levede i høj grad i kraft af samspillet mellem Will Smith og Tommy Le Jones, men det er desværre ikke tilfældet her, hvor man overhovedet ikke fornemmer nogen kemi mellem Chris Hemsworth og Tessa Thompson. Hemsworth kan selvfølgelig ikke gøre for, at han er blevet hyret til at spille selvoptaget flødebolle, men han havde måske ikke behøvet at tage det så bogstaveligt. Og Thompson, der spiller den nye rekrut, er desværre blottet for personlighed.

Budgettet og dermed også den tekniske side af sagen fejler ikke noget, så undervejs er der en masse pudserløjerlige rumvæsener at glæde sig over, som dog bruges til forbavsende lidt, og nok så mange computereffekter formår ikke at dække over en så skandaløst ringe historie, som vi får serveret her. Og at man denne gang har udvidet territoriet fra New York til også at dække London, Paris og Marokko (deraf undertitlen 'International') gør absolut heller ingen forskel.

En sjælløs pengemaskine blottet for både humor og spænding, og man kan kun håbe på, at den flopper så fælt, at vi slipper for den toer, som der tydeligvis er lagt an til.

Medv.: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson og Emma Thompson m.fl.