Utroligt: Endnu et pletskud fra Pixar

14 år efter den utrolige 1'er: Kultfilm får efterfølger

Vi skulle vente 14 år på en opfølger til 'De utrolige' fra 2004, men den har i den grad været værd at vente på. Etteren hører til blandt de mest værdsatte i Pixars imponerende katalog, men toeren er næsten lige så vellykket.

Selv om der er gået lang tid, så er det altså kun i vores del af virkeligheden, for 'De utrolige 2' fortsætter præcis, hvor forgængeren slap. Undergraveren laver stadig ballade og superheltene har som bekendt forbud mod at benytte deres evner. Nogen vil dog gerne forbedre superheltenes image, og ønsker i den sammenhæng af bruge Helen/Elastipigen som kransekagefigur.

Så Hr. Utrolig får besked på at holde sig i baggrunden i deres nytildelte retromodernistiske hjem, mens mor klarer ærterne (og skurkene).

Mere skal ikke røbes her. Men det set-up kommer der utroligt (hø hø) mange fine detaljer ud af både på de indre og på de ydre linjer. En af de mange fornøjelser ved 'De utrolige' var samspillet (og manglen på samme) i den lille superfamilie, der ikke var så meget anderledes end i de familier vi selv går og roder med, så den hjemmegående superfar må døjes med både Violets teenageromance, Dashs matematiklektier samt ikke mindst lille Jack-Jacks forsøg på at beherske sine mange superevner. At sidstnævnte har fået en langt mere prominent rolle i fortællingen gør bestemt intet.

Det er både genkendeligt og eventyrligt.

Og det er jo det ,Pixar kan, når de er bedst (hvilket de ret ofte er): Fungere på flere niveauer samtidig, så stort set alle aldersklasser (i hvert fald fra 6-7 år op op) vil finde noget at fornøje sig over og kunne spejle sig i. Det er en ret stor kunst, som desværre er gået fuldstændig tabt i danske familiefilm, hvor man stor set kun henvender sig til de mest infantile blandt publikum.

'De utrolige' er en fest for alle sanser (Michael Giacchinos musik er en integreret del af oplevelsen), animationen er fortryllende udført, den danske versionering er veloplagt (selv om man selvfølgelig bør se originalen, hvis man kan engelsk) og Brad Birds manuskript er ualmindelig velskrevet.

Selvfølgelig er effekten ikke helt så overrumplende som første gang, men der er tale om langt mere end blot nostalgisk gensynsglæde. 'De utrolige 2' kan sagtens stå på egne superben, om end det er en klar fordel, at have etteren i nogenlunde klar erindring for helt at kunne hænge med. Så hvis ungerne er så små, at de ikke har set den, så få lige gjort det først. Og så er det ellers bare om at få bestil billetter i en ruf.

Det gælder i øvrigt også, hvis man ikke har børn, men blot sætter pris på en imponerende omgang filmmagi.

Danske stemmer: Torbjørn Hummel, Sofie Stougaard, Danica Curcic, Pilou Asbæk m.fl.