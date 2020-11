Viggo Mortensen tilgiver alt

Den 62-årige Viggo Mortensens instruktørdebut tager delvist udgangspunkt i Mortensens egne familierelationer, men skal ikke tolkes selvbiografisk. Heldigvis, føler man trang til at tilføje.

Man er dog ikke i tvivl om, at der er tale om et kærlighedsprojekt, for stjerneskuespilleren har – ud over at instruere og spille den ene af hovedrollerne – selv skrevet manuskriptet og komponeret musikken. En mand med mange talenter.

Mortensen har gennem hele karrieren balanceret mellem de højtprofilerede (og højt betalte) blockbuster-roller samt optrædener i mere smalle og kunstneriske film. Og ’Falling’ har noget med fra begge de verdener. Det er på ingen måde nogen svært tilgængelig film, men det er heller ikke en film, der forfalder til glatte løsninger og lykkelige slutninger.

Viggo Mortensen spiller selv den ene af hovedrollerne som den homoseksuelle pilot John i sin instruktørdebut 'Falling'. Foto: Nordisk Film

Året er 2009, og den homoseksuelle pilot John (Mortensen) bor i det sydlige Californien med sin partner, Eric (Terry Chen), og deres adoptivdatter, Monica (Gabby Velis).

Her får de besøg af Johns aldrende far, Willis (Lance Henriksen), der overvejer at sælge den gamle isolerede gård i det nordvestlige USA, hvor John er vokset op sammen med sin søster. Willis viser sig meget hurtigt at være noget af en prøvelse. En forstokket gammel krakiler, der ikke har meget til overs for sønnens liberale livsstil – eller noget andet for den sags skyld.

Et gennemført gammelt røvhul, der tilmed er yderst højrøstet. En lang række flashbacks til opvæksten på gården (der udgør cirka halvdelen af filmen) afslører gradvist – ikke mindst en scene fra en børnefødselsdag – at Willis’ uforsonlige karaktertræk ikke kun kan forklares/undskyldes med hans tiltagende demens. Han har åbenbart altid været noget af en skiderik, hvilket på et tidspunkt uundgåeligt ender i en smertefuld skilsmisse.

Den gamle actionhelt Lance Henriksen er forrygende som den demente Willis. Foto: Nordisk Film

Erindringsstoffet er ret subtilt lavet med skiftende synsvinkler – filmen handler jo blandt andet om at miste hukommelsen – men filmens nutidsspor er nok noget af en smagssag.

Lance Henriksen er fuldstændig forrygende (bogstavelig talt) som den knarvorne Marlboro Man, der er beskrevet stort set uden forsonlige træk. Det vil nogle måske (og forståeligt nok) finde en anelse trættende i længden, men det er samtidig også filmens styrke. For der er jo ikke noget håb for John om at kunne trænge igennem til eller komme overens med sin far. Demens går kun én vej.

John har kun beslutningen om ikke at tage endnu et opgør med sin far ved at bide på endnu en hans ramsaltede stikpiller at holde sig til. Og dermed bliver ’Falling’ – ud over at være en film om familierelationer og erindringerne om dem – måske først og fremmest en fortælling om at tilgive. Især det, der er sværest at tilgive.

Og slutningen, der selvfølgelig ikke skal røbes her, hvor vi pludselig oplever gården og naturen omkring den i et helt andet lys end i tilbageblikkene, afslører en instruktør, der i den grad har styr på sine virkemidler.

Man kan indvende, at ’Falling’ i nutidssporet er både enerverende og trættende med Willis’ utallige tirader mod alt og alle, men det er jo samtidig en væsentlig del af pointen. Om man så har lyst til at stå model til det, må være op til en selv.

Medv.: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Hannah Gross m.fl.