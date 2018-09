'Whitney': Bevægende film om stjernens fald mod bunden

Se også: Ny dokumentar-film: Whitney Houston blev seksuelt misbrugt af kusine

Det er ikke mere end lidt over et år siden, at der var dansk biografpremiere på Nick Broomfields 'Whitney: Can I Be Me', men nu er der altså endnu en velrenommeret europæisk instruktør, der giver sig ud i at berette den uendelig triste historie om sangerinden Whitney Houstons storhed og fald.

Vi kender historien og ved, hvordan den ender med at Whitney bliver fundet druknet i et badekar i Beverly Hills 11. februar 2012 blot 48 år gammel. Men 'Whitney' indeholder også en rygende pistol. Den vender vi tilbage til.

28 kendte: Se de sidste billeder, der nogensinde blev taget af dem

Lige som Broomfield er den skotske instruktør Kevin Macdonald mere optaget af begivenhederne i Whitneys liv end af sangerinden og skuespilleren Whitney Houston, så den side af sagen bliver vi heller ikke så meget klogere på denne gang, om end der er en ret god sekvens omkring hendes berømmede version af 'The Star Spangled Banner' ved Super Bowl i 1991. Nogen burde måske en gang tage fat på, hvad det egentlig var, der gjorde Whitney så stor, som hun vitterlig var.

Men Macdonald er altså (også) mere interesseret i faldet. Det er selvfølgelig også en nemmere og umiddelbart mere fascinerende historie. Tonen og metoden i 'Whitney' er mere traditionel og mindre spekulativ end i forgængeren, men selv om Macdonald har formået af få både familien og mange af de nærmeste venner til at medvirke, er der bestemt ikke tale om noget skønmaleri.

Manden der ofte får skurkerollen i fortællingen, Bobby Brown, fremstår stadig spejlblank, når han påstår, at stoffer 'overhovedet ikke havde noget med Whitneys død at gøre', og produceren L.A. Reid virker bare decideret uvederheftig, når han erklærer, at han intet kendte til Whitneys stofmisbrug. Helt sikkert.

Bobby Brown far for syvende gang

Whitneys mor og brødre medvirker som nævnt også - og selv om man går ret let og elegant hen over det faktum, at det var brødrene, der introducerede Whitney for kokain i en ganske ung alder, så er de stadig ærlige nok til, at man får indtryk af, at der var (og er) noget helt galt i Houston-klanen bag den pæne middelklassefacade som prægede opvæksten.

Faren var korrupt tjenestemand og moren var på turne det meste af tiden, så Houston-børnen boede meget af tiden rundt omkring hos familie og venner. Til sidst endte moren med at have en affære med den lokale præst, så Whitneys fristed i kirken forsvandt brat.

'Whitney: Can I Be Me' havde heller ikke nogen entydig forklaring på Whitneys voldsomme hang til selvdestruktion, men var meget optaget af hendes mangeårige forhold til veninden, assistenten og angiveligt elskerinden Robyn Crawford, og mere end antydede, at en af Whitneys store ulykker var, at hun ikke offentligt turde vedkende sig sin biseksualitet.

Crawford forholder sig også denne gang tavs, men til gengæld er der andre, der tager bladet fra munden og påstår, at Whitney (og broderen Gary) som børn blev seksuelt misbrugt af kusinen Dee Dee Warwick (søster til Dionne Warwick), hvilket nok ikke har gjort noget godt for hendes psykologiske stabilitet.

Dee Dee døde i 2008 efter mange års narkomisbrug, så man kan ikke spørge hende selv, men siden ingen for alvor har benægtet påstandene, står de nok til troende.

Altså endnu en af de mange dæmoner, der samlet set endte med at få en af verdens mest talentfulde og succesrige kunstnere til bukke under alt, alt for tidligt.

Se også: Kendistragedie topper søgeliste i 2015

Selv om man kender det meste af fortællingen i forvejen, er det svært ikke at blive berørt og bevæget af 'Whitney', da det frie fald stadig virker så brat og grundlæggende uforståeligt. Og den afdæmpede måde, tragedien udfoldes på her, får den blot til at virke endnu stærkere.