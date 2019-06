'X-Men': Bedre og vildere end nogensinde!

Har solgt for 11,9 milliarder

Serien om 'X-Men' har generelt holdt et højt niveau siden Bryan Singer lavede den første af slagsen i 2000, og det gælder heldigvis også den tiende af slagsen (afhængigt af hvordan man tæller) 'X-Men: Dark Phoenix', der tilmed hører til i den allerbedste ende af spektret.

Simon Kinberg har både skrevet manuskript og instrueret, og det er hans debut i sidstnævnte rolle, men han har dog været inde over de fire foregående film i serien som enten forfatter og/eller producent. Selv om der (traditionen tro) bydes på nogle vilde actionscener - det er efterhånden kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan lave- så har Kinberg valgt af fokusere på de psykologiske og karakterbårne aspekter af historien. Det skal han ikke høre et ondt ord for.

'X-Men' er som bekendt ikke nogen statisk størrelse, og Kingsberg har taget udgangspunkt i fortællingen om Jean Grey/Dark Phoenix, der første gang så dagens lys i hæfteform i 1980, skrevet og tegnet af Chris Claremont og John Byrne.

Hun var også kortvarigt med i 'X-Men: Apocalypse' (2016), og bliver spillet af Sophe Turner, der fik sit store gennembrud som Sansa Stark i 'Game of Thrones', men her oprulles hele hendes historie. Fra hun bliver optaget på Xaviars (James McAvoy) superhelte-akademi som otteårig efter forældrenes bilulykke til hun... Ja, det røber jeg selvfølgelig ikke.

Der er i det hele taget ingen grund til at gå for meget i detaljer med historien, da det blot vil ødelægge oplevelsen for de mange, der skal i biografen, og ikke giver nogen som helst mening for alle andre. Omdrejningspunktet er dog, at Grey/Phoenix under en redningsekspedition til rumfærgen Endeavour i 1992 kommer i besiddelse af nogle kosmiske kræfter, der truer med at ødelægge både hende selv og alt omkring hende.

Ud over Phoenix spiller også Raven (Jennifer Lawrence, der er med for fjerde gang) og det fjendtlige rumvæsen Smith (Jessica Chastain) så væsentlige roller her, at man med Ravens ord burde skifte navn til 'X-Women'. Apropos X så bliver Charles Xaviars dominerende rolle i hierakiet også problematiseret, hvilket er en ret god og interessant sidehistorie.

Det gør bestemt heller intet, at Magneto (Michael Fassbender) afbryder tilværelsen som pensioneret superhelt. Filmen er i det hele taget spækket med gode detaljer, og selv om der larmes og buldres mindre end i de fleste andre superheltefilm til fordel for den gode historie, så er den side af sagen selvfølgelig også i orden. Ellers ville det jo ikke være 'X-Men'.

Som nævnt virker det efterhånden ikke som om, at computerteknikken har nogle begrænsninger, så der er selvfølgelig også nogle voldsomt spektakulære scener her, men modsat mange mindre ånder, så forfalder Kinberg ikke til at overdøve det hele med eksplosioner og effekter, men holder hele tiden en fornem balance mellem fortælling og fyrværkeri. Men når det så er vildt, er det til gengæld også virkelig vildt.

Der er intet, der tyder på, at 'X-Men' formatet er ved at løbe tør for brændstof, så vi napper gerne en mere. Og gerne med Kinberg bag roret igen.

Medv.: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Michael Fassbender med flere.