Gyser-trailer var for uhyggelig til Youtube: Tør du se den?

Den nyeste trailer for gyserfilmen 'The Nun' var åbenbart for hård kost for Youtubes brugere, skriver NME.

Ifølge underholdningssitet har videoplatformen nemlig valgt at fjerne den seneste trailer for gyseren, da den blev vurderet 'for uhyggelig' for brugerne og dermed overtrådte Youtubes betingelser om 'chokerende indhold'.

'Vi værdsætter mangfoldighed og respekt for andre, og vi bestræber os på ikke at fornærme eller chokere brugere med reklamer, hjemmesider eller apps, der er upassende for vores reklamenetværk, lyder det ifølge NME i en officiel udtalelse fra Youtube om den seks sekunder lange trailer, som du kan se herunder:

Denne trailer blev fjernet fra Youtube, da den blev dømt for uhyggelig.

'The Nun' er en såkaldt spinoff til gysersuccesen 'The Conjuring 2', hvor en uhyggelig nonne jog en skræk i biografpublikum verden over. Hun har nu fået sin egen film, hvor hendes grusomme forhistorie bliver fortalt.

'The Nun' har premiere i danske biografer 6. september. Se den fulde trailer til filmen over artiklen.

'The Nun' er en såkaldt spinoff til 'The Conjuring 2', som du kan se traileren til her.

