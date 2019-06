Actionlegende tilbage for femte gang

I 1982 optrådte Sylvester Stallone første gang som den PTSD-ramte Vietnam-veteran John Rambo, der havde svært ved at tilpasse sig og kom på kant med det amerikanske samfund.

37 år er der gået siden, men nu vender han tilbage i Rambo-rollen for femte gang mod nye fjender i et nyt land.

Denne gang går turen nemlig til Mexico, hvor den aldrende actionhelt har indvilliget i at hjælpe en gammel bekendts søster, som er blevet kidnappet af et narkokartel.

Til den opgave får han brug for at trække på alle sine kampevner og må desuden konfrontere sin egen blodige fortid. Se traileren til 'Rambo: Last Blood' over artiklen.

Den femte film i rækken får 'titlen 'Rambo: Last Blood' og selvom titlen indikerer en afslutning på filmserien (den første film hed 'Rambo: First Blood'), er det ikke nødvendigvis tilfældet. I hvert fald ikke hvis det står til Stallone selv.

- Lad mig sige noget om 'den sidste' af noget som helst. Jeg troede 'Rocky 3' var den sidste, du ved. Så jeg ved ikke noget. Hvis det virker, fortsætter jeg bare, fordi jeg nyder det så meget, udtalte Stallone under en Q&A ved dette års Cannes Filmfestival.

'Rambo: Last Blood' har dansk premiere 19. september 2019.