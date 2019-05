He is back: Actionstjerne vender tilbage

Traileren til den kommende Terminator-film, 'Terminator: Dark Fate', er landet. Se den her

Det er fire år siden, at seneste skud på Terminator-træet - 'Terminator: Genisys' - sprang frem. Filmen blev ikke just mødt med ros, og den har ikke nået samme kultstatus som de to første film fra henholdsvis 1984 og 1991.

Nu er traileren til femte film landet, og den byder på et gensyn med Linda Hamilton, som igen vender tilbage i sin rolle som Sarah Connor.

Hamilton er igen hårdtslående i rollen som Sarah Connor. Skærmfoto

Derudover byder filmen selvfølgelig også på en omgang Arnold Schwarzenegger og masser af action. Filmen har fået titlen 'Terminator: Dark Fate' og er produceret af James Cameron, der instruerede seriens to første film. Denne gang er det dog Tim Miller, der blandt andet står bag 'Deadpool', der sidder i instruktørstolen.

Filmen forventes at have dansk premiere 31. oktober i år.

