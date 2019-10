Ikonisk scene genskabt

Det er måske den ikoniske og genkendelige scene fra nogen disneyfilm overhovedet , og hvis du er vokset med Disneys juleshow, har du formentlig set spaghettiscenen fra 'Lady og Vagabonden' utallige gange.

Nu kan du så glæde dig til at se den i en ny version, for i den tilsyneladende endeløse række af Disney-genindspilninger er det nu filmen om overklassehunden og gadekrydset, der står for tur.

I en nylig udsendt trailer indgår klip fra den berømte scene i baggården ved den italienske restaurant 'Tonys'. Spaghetti-kysset er ikke med i traileren, men du kan til gengæld se Vagabonden rulle en kødbolle med næsen i videoen over artiklen.

Rigtige hunde

Ifølge Vulture spilles de to hovedroller af rigtige, levende hunde tilsat en smule CGI-animation blandt andet når hundene taler. Størstedelen af hundene er i øvrigt adopterede fra internater, fortæller Yvette Nicole Brown, der spiller Tante Sarah i filmen. Efter indspilningerne adopterede hun en af de medvirkende hvalpe.

Den originale 'Lady og Vagabonden'-tegnefilm så dagens lys i 1955. Samme år blev der lagt danske stemmer på, som sidenhen fik en opdatering i 1997.

Nyindspilningen vises ikke i danske biografer, men lanceres på streamingkanalen Disney+ 12. november.