Se traileren her: Det skete der efter 'Breaking Bad'

Efter Netflix i august fejlagtigt kom til at offentliggøre titlen før tid, så streamingtjenesten sig nødsaget til hurtigt at udsende en trailer til den længe ventede 'Breaking Bad'-film 'El Camino - A Breaking Bad Movie'.

Derfor blev der i al hast udgivet blot en enkelt afhøringsscene samt titel og udgivelsesdato. I traileren blev det antydet at Jesse Pinkman (Aaron Paul) er på flugt fra loven, hvilket bliver yderligere uddybet i en mere fuldendt, længere og netop udsendt trailer, som du kan se over artiklen.

'Breaking Bad' sluttede med at Jesse flygtede fra den naziborg hvor han blev holdt fanget, og ud fra den nye trailer at dømme, fortsætter 'El Camino' hvor serien slap. I hvert fald ses Pinkman opsøge sine gamle venner og få sig et hårdt tiltrængt bad, hvorefter man ser at både ordensmagten og New Mexicos underverden tilsyneladende jagter ham.

Det er skaberen af 'Breaking Bad' og spin off-serien 'Better Call Saul', Vince Gilligan, der også står bag den nye film, som kan ses på Netflix fra den 11. oktober.

Denne korte trailer blev i al hast udsendt i august. Nu har en længere og mere fuldendt set dagens lys. Video: Netflix

Ups! Netflix i kæmpe brøler