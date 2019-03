12 års forbandelse: NU skal det være slut!

Nok er nok.

'Paradise Hotel' har udviklet sig til et program, hvor fyren snører kvinden, der højst kan håbe, at han vil dele pengene i den afgørende troskabstest.

Den 15. sæson har netop ramt skærmen, og et kig i historiebøgerne viser, at vi skal 12 år tilbage i tiden for at finde en kvindelig vinder, der har snuppet pengene selv.

Det var i 2007, hvor Camilla Sys Tygesen smed kuglen foran snuden på Kenneth Ebert og kunne rejse hjem til Danmark 450.000 kroner rigere.

Siden er pengene blev delt seks gange, mens fyrene har taget pengene alene med sig hjem seks gange. Senest ved Lenny Pihl, der scorede 500.000 kroner ved at slukke Tine Mathiesens drøm.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Vindere af 'Paradise Hotel' gennem tiden (kvindelige vindere med fed): 2005: Benjamin (250.000 kr.) og Dorthe (0 kr.) 2006: Linda (175.000 kr.) og David (0 kr.) 2007: Camilla (450.000 kr.) og Kenneth (0 kr.) 2008: Diana (250.000 kr.) og Nick (250.000 kr.) 2009: Frederik (250.000 kr.) og Line-Sofie (250.000 kr.) 2010: Peter (250.000 kr.) og Cecilie (250.000 kr.) 2011: Nick (250.000 kr.) og Tina (0 kr.) 2012: Julian (225.000 kr.) og Tina Maria (225.000 kr.) 2012 (reunion): Frederik (250.000 kr.) 2013: Nicolas (300.000 kr.) og Sandra (0 kr.) 2014: Martin (300.000 kr.) og Sandy (0 kr.) 2015: Anders (250.000 kr.) og Monique (250.000 kr.) 2016: Mathias (450.000 kr.) og Caroline (0 kr.) 2017: Anders (250.000 kr.) og Simone (250.000 kr.) 2018: Lenny (500.000 kr.) og Tine (0 kr.)

Stopper i år

Men noget kan tyde på, at forbandelsen bliver brudt i år. Da Ekstra Bladet mødte deltagerne forud for den nye sæson, var det stålsatte kvinder, som var klar til at ændre den kedelige tendens.

- I år er det pigernes tur til at smide den kugle, for jeg synes netop altid, det er fyrene, der gør det. Jeg er 100 procent hende, der smider kuglen i år, siger Camilla Nederby i videoen, som du kan se over artiklen.

Og samme løfte lyder fra de andre kvinder i programmet.

- Jeg ved ikke, hvad de andre piger kunne finde på, men jeg har 150 procent sikkert tænkt mig at smide den, hvis jeg står i finalen, siger Klara Montes, der er på bølgelængde med Sarah Tiedt.

- Hvis jeg står i finalen med min partner i år, så smider jeg kuglen. Det er et løfte.

Se alle hotellets kvindelige deltageres svar i videoen over artiklen.