14-årig stod frem på TV2: Vælter ind med klamme billeder

16. juni medvirkede 14-årige Michael Wittrock, der er aktiv i ungdomspolitik, i en debat om seksualundervisning i 'Go' aften LIVE' på TV2, hvor han kom med sin mening om seksualundervisning til LGBTQ-personer.

Efterfølgende er det dog væltet ind med beskeder og billeder med upassende, seksuelt indhold til den unge dreng via det sociale medie Snapchat.

- I den her debat forklarer jeg, at jeg er usikker på min seksualitet, og at jeg derfor gerne vil have mere grundig seksualundervisning, fortæller han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Allerede da jeg kommer ud fra studiet på TV2, ligger der tre nøgenbilleder på min telefon fra forskellige mennesker af forskellig køn.

De mange beskeder med seksuelt indhold gjorde Michael Wittrock meget chokeret.

- Jeg synes ikke, det er okay. Det er noget svineri. Man kan fornemme på billederne, at det ikke er børn, der sender de her billeder, men voksne mennesker, siger han og fortsætter:

- Siden den dag har jeg næsten modtaget den slags billeder dagligt. Jeg synes, det er tåbeligt, at man ikke kan deltage i den offentlige debat, uden at man skal modtage sådan nogle slags billeder. Jeg vil bare gerne have lov til at passe mig selv og være aktiv med politik og holde de andre ting adskilt, siger han.

14-årige Michael har fået nok af de mange beskeder. Foto: Privat

Vil anmelde det

Ifølge Michael Wittrock har han talt meget med sin mor om problemet, og han overvejer nu kraftigt at anmelde det til politiet.

- Jeg ønsker, at sende et klart signal om, at det er forkert, og at det skal stoppe. Når det kan ske for mig, kan det også ske for andre, og det vil jeg gerne være med til at dæmme op for. Vi bør i vores moderne samfund være i stand til at diskutere et tabu, uden at det fører til den slags, siger han og understreger, at han vil gå til politiet, hvis ikke der bliver sat en stopper for billederne.

- Fortryder du, at du har stillet op i debatten, efter du har modtaget de her billeder?

- Jeg havde en fed oplevelse i studiet. Det var flinke mennesker og alt det der. Men jeg fortryder lidt, når jeg kommer ud og skal lægge øjne til alt det her, siger han.

Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bringe interviewet med Michael Wittrock af hans mor, da Michael Wittrock endnu ikke er myndig.