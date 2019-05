15-årig 'Game of Thrones'-stjerne må ikke selv se 'Game of Thrones'

Bella Ramsey må ikke se serien for sin mor og far

Uden at afsløre alt for meget udgjorde karakteren Lyanna Mormont lidt af en heltinde, da det store slag skulle udkæmpes i tredje afsnit af den nyeste og sidste sæson af Game of Thrones.

Men den 15-årige skuespiller, Bella Ramsey, har ikke selv set hele Game of Thrones.

15-årige Bella Ramseys forældre går ind foran skærmen, når hun ser Game of Thrones. Det meste af serien har hun endnu ikke fået lov at se. Foto: Hbo/Kobal/REX/Shutterstock

Hendes forældre har nemlig forbudt hende at se det, fordi hun ganske enkelt har været for ung.

- Jeg har fulgt med i sæson otte. Og jeg har set lidt af sæson syv. Jeg har ikke set resten. Jeg ser det nok, når jeg er blevet 18, måske, siger den unge stjerne i et interview med LA Times.

Bella Ramsey til til British Academy Children's Awards i november 2018. Foto: Scott Garfitt/BAFTA/REX/Shutterstock

- Der er nogle steder, hvor min mor og far bare stiller sig ind foran mig, fortæller hun videre i interviewet, hvor hun også funderer over sin store scene i afsnittet 'The Long Night'. Hvis du har set afsnittet eller ikke har noget imod at få handlingen 'spoilet', kan du læse artiklen her.

Bella Ramsey har i et tidligere interview sagt, at hun håbede på, at hendes karakter enten fik en episk død eller selv endte med at sidde på Jerntronen.

Fjerde afsnit i ottende sæson af Game of Thrones bød på en temmelig uventet gæst - så du koppen?