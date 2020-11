15-årige ødelagde realityfest

Der bliver festet vildt i 'Ex on the Beach', men det var en flok cirka 15-årige, der fik lukket festen

Det er ikke alt, man ser på skærmen, når der vises 'Ex on the Beach', og et døgn eller lidt mere skal kortes ned til 40 minutters farvefjernsyn.

Det fortæller Andreas Korsbakke og Amalie Thulstrup, da de gæster Ekstra Bladet.

Den aktuelle sæson blev grundet covid-19 afholdt i Danmark, og det gav visse problemer med særligt unge mennesker, der fandt optagelserne lige lovligt spændende. Blandt andet kan duoen fortælle om en fest, der blev holdt i nabohuset med en masse cirka 15-årige som deltagere.

- De stod alle sammen (og råbte) 'Det er 'Ex on the Beach', og så blev vi ellers sendt indenfor. Så de dræbte lidt vores udendørsfest, det var super nederen faktisk, at vi skulle sidde inde i sofaen i stedet, fortæller Andreas Korsbakke med henvisning til, at de unge festdeltagere ikke måtte se, hvem der var en del af den nye sæson og tilføjer:

- Jeg tror også, Blachman var til festen.

Deltagerne i 'Ex on the Beach' blev sendt indenfor, da naboerne genkendte dem. Foto: Janus Nielsen

Ifølge Amalie Thulstrup var han dog ikke en del af festen, hvis det vitterlig var Blachman.

- Det lignede en ungdomsfest. De var de der 15 år gamle, og jeg tror, det var Tyren, de så først.

Flået ud: For vild til knaldeprogrammet

Og det var ikke den eneste gang, deltagerne blev mindet om, at der fandtes en verden udenfor. Det skete også, når de røg en cigaret eller forsøgte at sove, afslører Andreas Korsbakke.

- De prøvede at komme ind gennem hegnet og sådan noget. Når man sad og røg, kom der lige en hånd ind, griner han.

Derudover blev deltagerne vækket af ringeklokken efter sengetid af en ung mand med et meget tvivlsomt problem. Hør mere om det i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.