152 centimeter høj brystbombe: - Gud har været god ved mig

I aften tjekker en ny pige ind i tv-programmet 'Ex on the Beach', og hun får med det samme fyrene til at savle

Halleluja!

Fyrene får en længe ventet gave i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor der er julefest. Alt imens der festes, kravler en 23-årig brystbombe ud af den ene pakke og præsenterer sig som ny deltager.

Og det er noget, der falder i god jord.

- Der springer lige pludselig en dame op af gaven, og det er den bedste gave, man kan få juleaften, udbryder deltageren Mark.

Og den nye deltager Katrine, som du kan se i videoen over artiklen, har selvtilliden og udseendet med sig.

- Hvis en fyr dumper mig, så er det, fordi der er noget galt med ham, for jeg er amazing. Jeg har ikke oplevet ikke at få ham, jeg gerne ville have, så jeg ved faktisk ikke, hvordan en afvisning føles, fortæller hun i præsentationen af sig selv og fortsætter.

- Jeg er 152 høj, og fyrene tror, at de kan smide rundt med mig, fordi jeg er så lille. Men når det kommer til stykket, er det alligevel mig, der smider rundt med dem.

23-årige Katrine indtager 'Ex on the Beach'. Foto: Dplay

Katrine har et stort brystparti, og det er noget, der falder i fyrenes smag.

- Jeg kan bedst lide min personlighed, men drengene kan bedst lide mine bryster. Gud har også været god ved mig, så det kan jeg godt forstå, smiler hun.

Du kan møde Katrine i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' vises på Kanal 4 fra søndag til mandag og på streamingtjenesten Dplay.