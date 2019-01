18-årig 'X Factor'-deltager går 'all-in': - Jeg er ikke en typisk dreng

'X Factor'-deltageren Rasmus har droppet at feste og at finde en kæreste

Fredag blev den tredje udsendelse af 'X Factor' sendt, og det betyder, at det var sidste chance for de håbefulde sangere for at gå til audition. Det er der, at de skal bevise overfor dommerne, at de har, hvad der skal til for nå til den famøse 'Five Chair Challenge'.

Og unge Rasmus fra Aalborg mener, at han har 'X Factor'.

Målrettet, ambitiøs og hårdtarbejdende.

Rasmus gik videre i dette års 'X Factor'. Foto: Privatfoto

18-årige Rasmus Hunt fra Aalborg har siden, han var ti år gammel vidst, at han skulle være professionel musiker.

- Jeg går 100% procent 'all-in' på musikken. Siden jeg var lille, har jeg arbejdet hårdt på at blive bedre. Nu er jeg nået et niveaue, som jeg mener er troværdigt.

- I øjeblikket arbejder jeg på mit første album. Jeg er også ved at starte et selskab, der står for booking af koncerter, fortæller Rasmus til Ekstra Bladet.

Rasmus har ikke en plan b i tilfælde af, at musikkarrieren glipper. Han mener, at hvis man har en plan b, så ender man med den.

Se også: Brændte helt sammen på tv: Nu forklarer han sig

Den unge mands målrettethed betyder også, at han ikke anser sig som en typisk 18-årig dreng. Rasmus har blandt andet fravalgt at gå i byen med vennerne.

- Jeg tror ikke, at der så mange i min alder, som ved, hvad de vil i fremtiden. Jeg føler mig dog ikke alene, da jeg går i skole, og jeg ser stadig mine venner. Selvom mine venner har accepteret mit valg, kan de godt blive irriteret over det, siger Ramus.

Kun 17 år: 'X Factor'-dommer kan ikke holde tårerne tilbage

Kærligheden er også blevet sat på stand-by. Det giver nemlig ikke mening for den unge musiker at få en kæreste, når hans musik er alfa og omega.

- Jeg har ikke tiden til at lede efter en kæreste. Jeg føler heller ikke, at jeg kan lægge den nødvendige tid i et forhold. Det ville ikke være fair, siger Rasmus.

Den 18-årige 'X Factor'-deltager understreger dog, at hvis at han finder den rette, så må der findes en løsning.

Unge piger chokerer i 'X Factor': - Går I rundt og banker folk eller hvad?

Rasmus har også nøje valgt en uddannelse, som kan hjælpe hans karriere fremadrettet.

- Jeg studerer marketing og innovation på handelsskolen. Jeg vil gerne have forstand på business og promovering, som kan hjælpe min karriere, fortæller den ambitiøse, unge musiker.

Hårdt arbejde betaler sig. For Rasmus fik tre gange - ja - fra dommerpanelet, da han deltog i dette års 'X Factor'.

- Dejlig personlighed. God sanger. Så fedt.

- Du har personlighed i stemmen.

- Du er 'signet'!, lød det fra dommerne, da Rasmus var færdig med at synge.

Rasmus håber, han når langt i 'X Factor', og at hans musik vil bringe følelserne frem hos publikum og seerne.

Nedenunder kan du se både dommere og vært quizze om 'X Factor'.