21-årige Olivia: Mænd skal forgude kvinder

21-årige Olivia Salo har fået masser af opmærksomhed i de første dage af tv-programmet 'Love Island'.

Ikke nok med at den kønne brunette har manglet en partner, og derfor har skullet bejle til samtlige fyre i villaen. Hun er også køn, ualmindeligt tatoveret og så har hun markante holdninger.

Dem gav hun udtryk for, da Ekstra Bladet mødte hende på Gran Canaria forud for programmets start i lørdags. Her fortalte hun, at det er hendes opfattelse, at mænd skal forgude kvinder.

- Ja, det er sandt. Jeg er 100 procent til mænd, og det har jeg altid været, men jeg er enormt tiltrukket af kvinders udseende. I byen får jeg mere en wow-følelse og får lyst til at komplimentere, når jeg ser en lækker kvinde end en lækker mand. Man skal virkelig værdsætte kvinder og deres køn, siger Olivia Salo.

Hvad er 'Love Island' 'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlings-show nummer ét. Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med. I 'Love Island' prøver ti unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark. I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at træffe en lang række beslutninger i relation til programmet via en app, da der kun går 24-48 timer, fra tingene sker, og til de vises på tv. Vis mere Luk

Det er sexet

Hun fortsætter.

- Jeg synes typisk, at når mænd udtaler sig om kvinder, så handler det om brok over, at kvinder er strenge og gør dem til tøffelhelte. Jeg mener, at kvinder skal forgudes, for vores seksuelle væsen og den måde, vi udtrykker os på.

- Skal kvinder så også forgude mænd?

- 100 procent. Jeg synes, det er sexet, at der er det maskuline og feminine køn. Det går op i en højere enhed, siger Olivia Salo.

Olivia får masser af opmærksomhed i 'Love Island'. Foto: ANTHON UNGER

Hun fortæller, at hun selv har eksperimenteret med sin seksualitet ved at kysse med piger i gymnasiet. Herved fandt Olivia ud af, at hun 100 procent er til mænd, som hun formulerer det.

Hvor længe skal der gå inden tv-sex?

Og umiddelbart tyder det på, at hun og den tidligere Mr. World-deltager Rasmus Pedersen er ved at få et godt øje til hinanden.

Han er ellers ikke umiddelbart hendes type. Før hun tjekkede ind i villaen, fortalte hun, at hun helst selv tager styringen, og så skal han ligne en Københavner-klassiker.

- Jeg er vild med Vesterbro-hipstertyper med tatoveringer og med skæg, fortalte hun.

Rasmus Pedersen er ikke umiddelbart Olivias type, men han har alligevel fået hendes opmærksomhed. Foto: ANTHON UNGER

Hvordan det går Olivia Salo i 'Love Island' kan dagligt ses på TV3 og Viaplay. Du kan se endnu mere til Olivia i videoen over artiklen.