24syv 'genopstår': Stjerne raser

Selvom mange måske glæder sig over at indholdet fra Radio24Syv igen bliver tilgængeligt, er de store kræfter bag radioen langt fra tilfredse

'24syv. Nu uden radio', sådan lyder beskeden på Facebook-siden for den tidligere tale-radio Radio24syv.

Der er dog ikke tale om en 'genopstandelse', men derimod et opkøb af radioen fra nyhedsplatformen Listen to News.

De skifter nemlig deres navn til 24syv.

Platformen, der er en app, kommer til at have alle de gamle podcats fra Radio24syv.

Det fortæller direktøren Christian Grønlund til B.T.

- Hvis jeg skal beskrive det, Listen to News, som nu hedder 24syv, stræber efter at opnå, så er det at give lytterne lige så let adgang til at høre nyheder, som Spotify gør det at lytte til musik, og Netflix gør det at se film og serier, fortæller han til mediet.

Til Ekstra Bladet fortæller Christian Grønlund, at man har valgt 24syv, fordi det er et af de stærkeste brands i Danmark inden for nyheder.

- Det er noget, som folk kender og elsker, men det er også en erkendelse, at folk kan blive skuffet og kede af det over, at det ikke er det samme, som det var engang.

Han håber dog, at folk vil tage godt imod det nye koncept.

Ikke tilfreds

Nogen, der i hvert fald ikke tager godt imod nyheden, er den tidligere chef for Radio24syv Mikael Bertelsen.

På Twitter udtaler han, at han bestemt intet har med det nye koncept at gøre.

'Flere har her til aften spurgt mig om Mads Brügger og jeg er involveret i en ny app som Berlingske lancerer som 24syv. Vi har intet med dette at gøre. Det er ikke den ægte vare, men et forsøg på merkantilt gravrøveri', skriver han i opslaget.

Derudover opfordrer han sine følgere til at 'vogte sig for falske originaler'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mikael Berthelsen, der ikke har yderligere kommentarer til sit opslag, men understreger, at han ikke er med i 24syv.

Ydmyge om arven

Til kommentaren fra Mikael Bertelsen fortæller Christian Grønlund, at det selvfølgelig ikke er den bedste udmelding.

- Det er ærgerligt, men der har været en dialog med både Mikael Bertelsen og Mads Brügger omkring det her. Det her er jo et nyt koncept, der er en ny retning. Vi vil noget andet med denne her mobile platform, vi kommer ikke til at lave formater, som de to herrer er kendt for, fortæller han.

Men tænker I over, at folk kan mene, det er 'snyd', når I bruger det samme navn?

- Vi er opmærksomme på, at det her er noget, der betyder noget for rigtig mange, og vi er ydmyge omkring det, at vi bruger det her navn.

For Christian Grønlund er det vigtigt at understrege, at idéen om appen er noget, der er startet hos Radio24syv, og som Listen to News nu tager med videre.

- Radio24syv havde store ambitioner om at få alt deres gode lydindhold ud at leve på en app. De ambitioner deler vi i allerhøjeste grad, og det er dem, vi udlever nu, fortæller han.

På appen vil det være muligt at få oplæsning af forskellige mediers artikler, klip fra podcast og nyheder og aktuelle sager.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra folkene bag det originale Radio24syv, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.