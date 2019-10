41.478 har svaret: Er det helt fint at Radio24syv stopper?

Eksperter, politikere, vindere og tabere har haft travlt med at kommentere afgørelsen, siden det - til de flestes overraskelse - for en lille uges tid siden blev klart, at Radio24syv efter otte år i æteren ikke fortsætter.

Mikael Bertelsen hejser flaget på halvt, efter Radio24syv har fået at vide, at radioen lukker. Foto: Peter Hove Olesen

Kort efter at Radio- og tv-nævnet offentliggjorde deres beslutning om, at den nye dreng i klassen - Radio Loud - er et bedre bud end Radio24syv på fremtidens DAB-tilbud, publicerede vi her på Ekstra Bladet en afstemning, hvor vi spurgte læserne, om det var 'helt fint' eller 'beklageligt', at Brügger og Bertelsens radiokanal ikke fortsætter.

Flere end 41.000 har deltaget.

31 procent svarer, at det er 'helt fint', mens 69 procent finder det 'beklageligt', at Radio24syv stopper.

Efter planen har kanalen sidste sendedag på torsdag. På fredag vil Radio- og tv-nævnet svare på kritikken af deres behandling af DAB-udbuddet.

Blandt andet er det blevet kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82 procent af landet, mens Radio24syv lagde op til at dække cirka 97 procent.

Desuden undrer flere sig over, at det har været udslagsgivende, at Radio Loud vandt på, at de ikke vil bruge alle de penge, politikerne har afsat til projektet.

Radio24syv - tidslinje: Det bliver sammenslutningen Loud, der fremover får 70 millioner kroner om året til at drive DAB-radio de næste fire år. Læs her en tidslinje over forløbet: * 29. juni 2018: Som en del af medieaftalen skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark ifølge daværende kulturminister Mette Bock (LA). * 22. marts 2019: Den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver enige om, at 70 procent af redaktionen på FM4, som er navnet på den frekvens, som Radio24Syv har sendt på, skal arbejde mindst 110 kilometer fra København. * 28. marts 2019: Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse grundet kravet om lokation. * 4. april 2019: DF-formand Kristian Thulesen Dahl åbner for muligheden for Radio24syv's overlevelse i en kronik. * 5. april 2019: Mette Bock indkalder til møde om Radio24Syv. * 3. maj 2019: Regeringen og Dansk Folkeparti vil oprette en ny DAB-radiokanal. Udbuddet beskyldes for at være skræddersyet til Radio24syv. * 20. september 2019: Radiokanalerne Radio24syv, LOUD og dk4-Radio har alle budt ind på den kommende DAB-radiokanal. * 22. oktober 2019: Vinderen af udbuddet offentliggøres og får et budget på 70 millioner kroner årligt til at drive kanalen over fire år. Vis mere Luk

