50 år siden 'Huset på Christianshavn': De kalder stadig på Meyer

50 år er gået siden de danske tv-seere for første gang kunne stifte bekendtskab med Meyer, flyttemand Olsen, Emma i Rottehullet og alle de andre karakterer i den højtelskede 70'er-serie 'Huset på Christianshavn'.

Men selvom den løse kugle på trappegelænderet i opgangen er væk,, og der ikke langes pilsnere over disken i Rottehullet, som i dag er en andelsboligforening, tiltrækker det ikoniske hus på Amagergade 7 sig stadig i dag opmærksomhed fra besøgende fra hele landet, der er vokset op med serien.

Det fortæller husets beboere, da Ekstra Bladet er på besøg i anledning af jubilæet.

- Der kommer hele tiden folk forbi og kigger på huset og kalder på Meyer ude på gaden, så jeg forestiller mig, at det ikke er så sjovt at bo i stuen. Men jeg er glad for at bo her. Det er sjovt, at man kan kigge over på Rottehullet, siger 65-årige Bjarne Schjerning, som har boet i huset i 10 år.

- Jeg siger altid, at jeg bor i Huset på Christianshavn, og alle kender jo serien, så det er sjovt, siger Bjarne Schjerning. Han kan godt lide serien, og hans yndlingskarakter er flyttemand Olsen, som blev spillet af Poul Reichhardt. Foto: Aleksander Klug

To etager højere oppe i den landskendte opgang bor den 52-årige film-. og tv-fotograf Jesper Brahe Nymand. Han har boet der i 17 år og er tredje-generations christianshavner.

- Når jeg fortæller folk i branchen, at jeg bor i 'Huset på Christianshavn' - jamen, det er jo ikonisk, siger han.

Han kan trække den ene gode historie om huset frem efter den anden, blandt andet at han for nogle år siden arbejdede sammen med en mand, der i branchen bare var kendt som 'Gunner Grip'.

- Han var grip (en person der håndterer praktiske opgaver blandt andet med kraner, red.) under optagelserne til 'Huset på Christianshavn', og da han en dag kørte mig hjem, fik vi en øl, og han fortalte, at han for to flasker whisky havde ageret stuntman i scenen, hvor dyrehandler Clausen tror, han er en abe, og hopper rundt på husets tag, fortæller Jesper Brahe Nymand.

Jesper Brahe Nymand startede sin karriere på Nordisk Film, hvor han lavede 'Lykkehjulet' og 'Eleva2ren'. I dag er han freelancer og laver blandt andet dramaserier til tv. Foto: Aleksander Klug

Jesper Brahe Nymand har også ofte oplevet, at folk standser op og dvæler et øjeblik ved huset og de følelser, det sætter i gang.

- Det sjoveste jeg har prøvet i den forbindelse, var da jeg på et tidspunkt mødte to japanske piger nede på gaden. Der var jeg nødt til lige at spørge dem, om de virkelig kendte huset, og det gjorde de. De læste på Københavns Universitet og havde fået serien anbefalet, og de syntes, den var så sjov, siger han.

Og er man heldig at møde Jesper Brahe Nymand i gaden, kan han sågar fortælle, at den berømte løse kugle faktisk gemmer sig ude på Nordisk Film den dag i dag.

Det koster 'Huset på Christianshavn' Amagergade 7, hvor selve huset ligger, er i dag en del af en andelsboligforening, som samlet er vurderet til 22.100.000 kroner. Den offentlige vurdering er foretaget 1. oktober 2018. Sidste gang, bygningen blev købt, var 10. marts 1994, hvor købesummen var 4,6 millioner kroner. For nylig er enkelte lejligheder i naboejendommen nummer 13 blevet solgt. Amagergade 13, 1.th. på 86 kvadratmeter og med et værelse blev solgt 21. juli 2015 for 3.290.000 kroner. Den offentlige vurdering er 2 millioner kroner. - Amagergade 13, 1.tv. på 82 kvadratmeter og med to værelser blev solgt 7. oktober 2015 for 975.000 kroner. Den offentlige vurdering er 1.950.000 kroner. Kilder: Boliga og Tinglysningen

Så optagelserne

Over for nummer 7 ligger Rottehullet, og selvom optagelserne indendørs fra både værtshuset og beboernes lejligheder faktisk blev skudt i et studie, hænger skiltet stadig over vinduerne og giver lyst til en kold bajer.

Rottehullet er i dag en andelsforening, og selvom de ikke løber ind og ud af hinandens lejligheder i tide og utide, er det tydeligt, at beboerne kender hinanden godt, ligesom karaktererne gjorde det i 'Huset på Christianshavn'.

Ved siden af Rottehullet ligger Chr. Havns. Asyl, hvor 54-årige Lisbeth Ørslev er pædagog. Hun gik selv i børnehave her og kan huske, da serien blev optaget.

54-årige Lisbeth Ørslev er vokset op med serien og kan godt lide den, selvom den tit bliver genudsendt. Hun forbinder den med hygge og nostalgi. Foto: Aleksander Klug

- Når Meyer gik og fejede i gaden, fik vi børn nogle gange lov til at løbe ud og kigge på optagelserne, siger hun.

Hun har haft sin daglige gang på gaden i 34 år, og somme tider stopper hun op og får en god snak med dem, der kommer for at se den berømte lokation.