Åbner op om sin seksualitet

Hvis man tør stole på bookmakerne, så er Thomas Blachmans artist Kristian Kjærlund et rigtig godt bud på en vinder af dette års 'X Factor'.

Den 23-årige har spadseret gennem de indledende runder uden de store problemer, og han står nu foran sin første optræden på 'X Factor'-livescenen.

På de sociale medier har folk rost ham til skyerne, men hans seksualitet er også et yndet samtaleemne, hvilket han godt selv har bemærket.

- Det er meget skægt, hvorfor det er nødvendigt. Jeg er her for musikken, så jeg kan ikke forstå, hvorfor det er vigtigt, men det er meget sjovt at sidde og følge med i. Hvad er jeg? Fortæl mig det, griner han.

Det er dog ikke, fordi han har et problem med at tale om sin seksualitet. Han kan bare ikke give et klart svar.

- Jeg ved det dårligt selv, må jeg indrømme. Jeg er opvokset i den tro, at jeg er til fyre, og først i de senere år er jeg begyndt at spørge mig selv, om det behøver at være sådan. Jeg er lidt bekymret for, om det kun er, fordi jeg er blevet bombarderet med spørgsmålet, om jeg er bøsse i en meget tidlig alder. Måske jeg bare har bildt mig selv ind, at det er tilfældet, forklarer han.

Kristian Kjærlund er blandt Thomas Blachmans udvalgte, der også tæller Andrea Brøndsted og Gina Michaells. Foto: Mogens Flindt

Forelsker sig i mennesker

Kristian Kjærlund ser ikke nødvendigvis seksualitet som værende sort eller hvidt.

- Jeg forelsker mig meget i mennesker og interaktionen med dem, og så har jeg fundet ud af, at jeg nok er ret ligeglad med, hvad køn de lige har. Jeg er meget åben omkring, at jeg ikke ved, hvad jeg er, siger han.

Så skulle den ged være barberet.

Når han fredag går på scenen, kan seksualitet ikke være mere irrelevant. Her er det stemmen, der tæller, og hvor mange af de andre deltagere er nervøse, så står det anderledes til hos den unge sanger.

- Jeg har det overraskende godt. Lige nu glæder jeg mig bare. Jeg er måske lidt bekymret over, at nerverne ikke er der, og jeg frygter måske, at de rammer lidt for sent, men jeg har det godt, smågriner han.

Hvordan det går Kristian Kjærlund og de andre deltagere kan ses på TV2 fredag aften.