Ånder lettet op: - Det har aldrig været så positivt at være så negativ

Siden onsdag har fire deltagere i 'Vild med Dans' været i isolation på grund af corona.

Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst samt Janus Bakrawi og Karina Frimodt stod over i fredagens show, da Silas Holst og Karina Frimodt har været i nær kontakt med en coronasmittet, oplyste TV2.

De to par kan nu ånde lettet op.

Negativ coronatest: Silas ser frem til en slowfox

Silas Holst som danser med Nukâka Coster-Waldau fortalte tidligere lørdag, at både han og sin makker kunne meddele, at de ikke var blevet smittet med corona-virus.

Nu kan det andet par, som har været i karantæne, Karina Frimodt og Janus Bakrawi tilslutte sig den glædelige nyhed.

Alle fire negative

'Alle fire dansere har her til eftermiddag fået negativt svar på deres coronatest, så det er rigtig dejlige nyheder. Nukâka og Silas og Janus og Karina er derfor tilbage i 'Vild med dans'-konkurrencen og kan begynde deres træning igen i morgen. Vi glæder os helt vildt til at få dem tilbage på 'Vild med dans' og fortsætte konkurrencen på fredag', lyder meldingen fra Thomas Richardt, som er underholdningsredaktør på TV2.

Silas Holst har glædet sig til at danse med sin dansepartner, men ikke mindst til at se sine to børn igen.

'Det har aldrig været så positivt at være så negativ! Jeg er meget glad og lettet. Glad for at kunne komme ud af isolation og danse med Nukaka igen. Men allervigtigst at se og kramme mine børn igen. Glæder mig helt vanvittigt til at være tilbage på gulvet fredag aften sammen med alle vores dejlige kollegaer. Slowfox - du skal have en over nakken, nu med fornyet energi' fortæller Silas i en pressemeddelse.

Til Ekstra Bladet forklarede Silas Holst tidligere:

- Det er jo virkelig dejlige nyheder efter at jeg har siddet buret inde siden onsdag. Så det er skønt at komme ud i den rigtige verden igen, for jeg har siddet i den samme sofa i fire døgn nu.

Parret skal i gang med næste uges dans. Det bliver en slowfox. Foto: Ritzau Scanpix

Alt var på spil

Hans konkurrent Karina Frimodt er ligeledes begejstret for de positive nyheder.

'Puha - jeg følte, at alt var på spil lige inden den test! Imens den søde dame, der tog min test snakkede, var mine øjne kun plantet på den test Yes, den var negativ! Så nu skal vi bare i gang med at træne i morgen', lyder det fra Karina Frimodt i en pressemeddelselse. Hun danser med Janus Bakrawi.

Også Janus og Karina kunne lørdag eftermiddag ånde lettet op. Foto: Ritzau Scanpix

TV2 har tidligere forklaret, hvordan de to dansere har været i kontakt med den smittede.

Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

- To af vores professionelle dansere, Silas Holst og Karina Frimodt, har været i nær kontakt med en coronasmittet i forbindelse med deres arbejde på musicalen 'Dirty Dancing' i Aarhus. Derfor skal de begge være i selvisolation indtil lørdag, hvor de kan få testsvar, og kan ikke danse med deres partnere i aftenens 'Vild med dans', lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech.