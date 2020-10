Årets radiopriser: Intet til Loud og R4dio

Danmarks nye skatte- og licensfinansierede taleradioer Radio Loud og R4dio går hjem fra årets radioprisuddeling med et stort rundt 0.

Til gengæld vinder Radio24syv Årets Radioprogram fra graven.

Den fiktive radiokanal 'R8dio', der er en parodi på R4dio, vinder en pris for 'Årets satire'.

Men selvom det ikke blev til en pris i denne omgang, er Radio Loud stolte af den nominering, de fik til 'Årets morgenflade' for programmet 'Feedet'.

- Det i sig selv er en kæmpe sejr for os, siger Louds programchef Kim Pihl-Vester til Ekstra Bladet.

Loud under angreb: 10.000 falske følgere

Havde været et mirakel

- Hvad er årsagen til at i ikke fik en pris?

- Vi er nomineret i én kategori, hvor vi er oppe mod de to største mastodonter, begge med mere end 50 år på bagen. Vi havde været på banen i fire måneder, da priserne skulle indstilles, så det, at vi overhovedet bliver nomineret, er i sig selv en kæmpe sejr for os.

- Vi er i gang med at udvikle formater og programmer, og det havde vi fire måneder til. Det er ingenting i radio-branchen. Så vi er mega stolte af vores nominering.

- I har simpelthen ikke haft tid nok?

- Hvis vi efter fire måneder havde to-tre priser hjem, så havde det været et mirakel. Det havde været en sensation.

- Jeg kan jo ikke svare på, hvorfor det er, men de andre har jo lige haft et par ekstra dage at øve sig i med mere trænede værter. Det er der ikke noget overraskende i.

Fra syv til nul

- Tror i på det til næste år?

- Jeg tror ikke, at nogen af os laver radio med den målsætning, at vi skal vinde en 'Prix Radio'-pris. Det er selvfølgelig et rart skulderklap at få - det er jo den danske radio-branches 'Oscar', hvis man skal lave en sammenligning. Vi gør, hvad vi kan for at lave det bedste indhold, og så må vi se, om et års tid.

Ifølge programchefen har det været et særligt år for radiopriserne.

- Det har virkelig været et dydens vinderår, da det nu særligt også har været eksternt producerede medier, der er blevet nomineret. Det er en sejr for lyd generelt, så det ikke bare er de store medier, der kan sidde på priserne hvert år. På P3 vandt jeg syv priser på ét år, men det var også før podcasten, siger Kim Pihl-Vester.