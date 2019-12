'Årgang 0'-David er klar til kærligheden

Selvom det har været Rachel Ellebye, der har været i fokus under TV2-programmet 'Årgang 0', er der ingen tvivl om, at hendes to år ældre storebror, David Ellebye, også har været en hel del med i programmet, hvor vi også har fulgt højdepunkterne i hans liv.

I starten af det nye år får vi endnu mere at se til den 21-årige fyr, når han får sit eget miniprogram på TV2 Play, hvor seerne kan følge ham i hverdagslivet.

David bor i dag på kollegie i København og studerer HA Almen på CBS, og der er ingen tvivl om, at han er vild med studielivet:

- Det er super skønt at bo på kollegie, og jeg er rigtig glad for min studieretning. Det er så spændende, så jeg er havnet på den helt rigtige hylde. Sådan virker det i hvert fald indtil videre. Det hele kører bare virkelig godt lige nu for mig, fortæller David til Ekstra Bladet og tilføjer, at der dog er en enkelt ting i hans liv, som ikke kører helt så godt:

- Jeg har desværre ikke fundet kærligheden endnu. Jeg kunne ellers godt tænke mig en kæreste, men jeg har ikke fundet den rette, og hun har ikke fundet mig. Men mon ikke det forhåbentlig kommer. Jeg krydser fingre, fortæller han.

Langt til familien

Selvom Rachel bor i Norge og forældrene, Theresia og Lars, bor i Sønderjylland, og der dermed er langt imellem de fire familiemedlemmer, ses de alligevel ofte.

- Mine forældre er rigtig gode til at komme til København for at besøge mig. De har også tit ting, de skal i København, og så passer det jo godt med, at vi kan ses. De nyder også virkelig at være i København. Rachel kommer også ret tit til København, selvom hun bor i Norge, og så overnatter hun engang imellem hos mig, eller vi tager en kop kaffe sammen. Så det er skønt, fortæller David.

Her ses David sammen med sine forældre, Theresia og Lars. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Til jul drager både Rachel og David dog til Sønderjylland for at tilbringe dagene i forældrenes hjem.

- Vi skal holde jul sammen alle fire i Felsted. Min mor har en del julegudstjenester, så hun får også lidt travlt, men det skal nok blive hyggeligt. Det glæder jeg mig til, lyder det fra David.

