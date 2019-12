'Årgang 0'-Isabella efter mobning: - Jeg har det godt nu

Tidligere på ugen blev det afsløret, at tre af 'Årgang 0'-stjernernes søskende hver især får deres eget miniprogram på TV2 Play i det nye år.

Der kommer dermed et program om Stephanies lillesøster, Isabella, Christians lillebror, Ludwig, samt Rachels storebror, David.

16-årige Isabella er bestemt glad for resultatet af hendes program, men hun erkender også, at hun synes, det føles underligt, at det for en gangs skyld er hende, og ikke storesøsteren, der er hovedpersonen.

- Det er lidt mærkeligt, at det er mig, der er i centrum, for jeg har altid været vant til, at jeg var lidt i baggrunden. Jeg synes dog, at det har været rigtig hyggeligt at lave programmet, og det synes mine klassekammerater også. Filmholdet var nemlig oppe at filme på min skole, og så er der også klip, hvor jeg er ude i byen med mine venner, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Seerne kan glæde sig til at se, hvordan jeg har det. Man har jo set en del til, at jeg er blevet mobbet og ikke har haft det så godt, og så kan man i programmet set min udvikling, og se hvordan jeg har det nu, og hvordan jeg har det med mig selv, fortsætter Isabella og uddyber:

- Jeg har det rigtig godt nu. Jeg går i 10. klasse i Slagelse, den samme skole som Stephanie også gik på, og jeg tror, at jeg efter sommeren gerne vil starte på HHX eller STX. Men jeg skal lige finde helt ud af det.

Glad for privatliv

Selvom Isabella bestemt har nydt at være i fokus i miniprogrammet, er hun dog glad for, at det var Stephanie og ikke hende selv, der var hovedpersonen i 'Årgang 0'.

- Jeg har altid godt kunne lide, at jeg ikke var den, der var midtpunktet. Jeg kan godt lide at have privatliv, så på den måde har det været fint, at det har været Stephanie, som programmet har omhandlet. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv skulle håndtere det, hvis det havde været mig. Men jeg er rigtig glad for, at vi har været med, og at vi har alle optagelserne fra vores barndom. Det er rigtig fedt, fortæller hun og fortsætter.

- Jeg er dog rigtig glad for det program, der er blevet lavet om mig, og det er blevet klippet sammen på en god måde. Så jeg kunne da godt have været klar på noget mere, hvis der dukkede en mulighed op.

Isabella fortæller, at hun har et rigtig godt forhold til Stephanie. De to snakker ikke sammen dagligt, da Stephanie bor hos kæresten Jeff, mens Isabella bor hos sin mor, men de bor begge i Slagelse og ses ofte.

Her ses Isabella sammen med Stephanie, deres mor, Christina, samt to af deres yngre brødre Romeo og William. Foto: TV2/Camilla Hay

