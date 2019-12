'Årgang 0'-stjerne ånder lettet op

Der er meget at se frem til for 'Årgang 0'-stjernen og kæresten Jeff

Det er efterhånden et år siden, at 'Årgang 0'-deltageren Stephanie Siguenza kunne afsløre, at hun var flyttet ind hos kæresten Jeff og hans familie i Slagelse.

Sidenhen har det helt store byggeprojekt stået på, da første etage i forældrenes hus skulle renoveres, så Stephanie og Jeff kunne flytte ind og dermed få deres egen lejlighed.

Nu begynder målet for alvor at nærme sig.

- Vi kan komme op i lejligheden meget snart, og vi glæder os så meget. Der er stadig en masse ting, der skal gøres - det er klart, når man laver sådan noget fra bunden - men vi håber på, at vi kan flytte ind hurtigst muligt, fortæller en glad Stephanie til Ekstra Bladet.

Stephanie og kæresten Jeff til rød løber på 'Året der gak 2019'. Foto: Stine Tidsvilde.

- Der er jo alligevel gået næsten et år, siden vi gik i gang med det, så nu bliver det virkelig rart, at vi snart får vores eget. Det har været et hårdt år, slår hun fast.

En god tid

Stephanie har dog mere at glæde sig over disse dage. Hun har nemlig tabt sig, og så er der også en ferie at se frem til:

- Jeg har tabt mig 2,5 kilo, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg har tænkt lidt mere på, hvad jeg har spist, og så har jeg bevæget mig en del i forhold til lejlighedsprojektet. Jeg vil rigtig gerne tabe mig endnu mere, for jeg ved jo godt, at jeg er blevet lidt stor. Men jeg har det sådan, at jeg ikke vil gøre det på andres opfordring, jeg vil gøre det, fordi jeg selv føler mig motiveret og har overskud og lyst til det, forklarer hun.

Parret har også andre ting at se frem til, når december er ovre.

- Jeff og jeg tager til Thailand 26. januar, og 2. februar kommer resten af Jeffs familie derned, og så er vi sammen med dem i to uger. Så det bliver super lækkert. Nu står den derfor på at arbejde igennem, så vi kan shoppe en helt masse til den tid, fortæller hun.

