Ægteskabet vakler i 'Luksusfælden': Løj om fastfood-forbrug

Poul-Erik er klar til at gå fra sin kone Stella, hvis ikke hun begynder at spare. Parret skylder nemlig næsten halvanden million kroner væk

I Frederikshavn er Stella uden arbejde, da hun stadig kæmper med angst efter en fødselsdepression, og imens prøver hendes mand Poul-Erik at få økonomien til at hænge sammen.

Hvad Stella ikke ved er, at de snart vil miste både hus og bil, hvis ikke der kommer styr på afbetalingerne på parrets gæld.

Midt i sin uvidenhed tager Stella gang på gang ud og køber fastfood, tøj og andre ting til huset, men Poul-Erik sparer. Dén situation er han nu blevet så træt af, at han i protest selv at er begyndt at købe fastfood på tanken, når han hver dag kører på arbejde.

- Jeg har tidligere været meget god til at have madpakke med, men når man et par gange om ugen finder ud af, at den bedre halvdel har været forbi McDonalds og bliver ved med at bruge penge der, selvom vi bliver ved med at skulle spare, spare, spare, fik jeg simpelthen nok og valgte den barnlige løsning, fortæller han i programmet.

Parret får hjælp af eksperter i 'Luksusfælden' til at redde deres økonomi og deres ægteskab. Foto: TV3

Da Luksusfældens eksperter Mette Reissmann og Carsten Linnemann når frem til Frederikshavn, viser det sig, at Poul-Erik er klar til at opgive sit ægteskab, hvis ikke der kommer styr på økonomien.

- Hvis der ikke sker noget nu, så er det ikke Stella og mig, der skal være sammen, siger han i programmet.

Derfor beder Carsten Linnemann ham straks lægge kortene på bordet for Stella, så hun kan se, hvor langt ude deres økonomi er endt.

Men kan Poul-Erik være ærlig og fortælle Stella, at alt er på spil?

Stella kan ikke undvære parrets bil, når hun skal til behandling på sygehuset, til banko og når hun skal handle. Men et nærmere kig på økonomien viser, at de slet ikke har råd til bilen. Spørgsmålet er nu, om Poul-Erik og Stella kan blive enige om, hvorvidt bilen skal sælges.

For er det Stella eller Poul-Erik, der bestemmer, når alt kommer til alt?

