Ærgerlig Blachman: I gav ham en badebillet

Årets 'X Factor' har kun haft tre liveshows, men allerede nu har den garvede dommer, Thomas Blachman, blot én deltager tilbage.

Det står klart efter en fredag aften, hvor Gina Michaells blev sendt ud af programmet af Lars Ankerstjerne efter omsang mod Oh Lands gruppe Echo.

Unge Patrick Smith oplevede for første gang at blive sendt direkte videre af seerne, og det var ikke noget, der behagede Thomas Blachman.

- At Patrick gik videre, det kom bag på os alle. Det er en badebillet, men han kommer sikkert i finalen nu og vinder hele lortet. Selvfølgelig gør han det, lød det fra en forbløffet Thomas Blachman efter programmet.

Blachman ikke overraskende uenig i, at det var det rigtige at sende hans deltager ud.

- Det er super ærgerligt, og jeg er super ked af det, for jeg synes overhovedet ikke, det er fortjent. Hun har leveret et håndværksmæssigt og menneskeligt stykke udviklingsarbejde i mine og mit teams hænder, og det har været indlysende, forklarede han.

Thomas Blachman måtte sige farvel til Gina Michaells og mistede for anden fredag i træk en deltager. Foto: Mogens Flindt

Farvel til de ældre

Den rutinerede dommer noterede sig, at programmets alderspræsident nu er den blot 23-årige Kristian Kjærlund.

- Det er et program, hvor der også skal være plads til ældre. Det er ikke kun et ungdomsprogram, men det er det nu, ærgrede han sig.

- Er du frustreret?

- Jeg bliver sjældent frustreret, for jeg må erkende, at det ikke er mit valg på nogle planer. Jeg gør det så godt, jeg kan, og Gina har gjort det helt sindssygt meget bedre, end man kunne forvente. Jeg er et retfærdighedssøgende menneske, sagde han og fortsatte med sin vurdering af Echo, som han flere gange har angrebet for at være i ubalance, da Tanne i hans ører synger bedre end resten.

- Når man laver en kvartet, er det vigtigt, at man har fire stærke individer. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen kvartet, der ikke har haft det, som har gjort noget som helst i verden. Det er, hvad det er, sukkede han.

Thomas Blachman må nu sætte sin lid til Kristian Kjærlund, der er hans sidste tilbageværende deltager i programmet.